Giovani e solidarietà in piazza con ’Una musica può fare’

Torna la musica che fa bene. Dopo cinque anni di stop forzato ’Una musica può fare’, l’evento gratuito organizzato da giovani di Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli e dintorni, stasera alle 21 ripartirà in piazza Borghesi. Lo scopo principale è sempre stato quello di utilizzare il potere educativo della musica per promuovere la comprensione reciproca e la collaborazione tra i giovani. Nonostante la pandemia di Covid-19 abbia costretto a una pausa nel 2020, un piccolo ma determinato gruppo di giovani organizzatori ha deciso, a gennaio, di ridare vita all’iniziativa. L’evento mira a dare spazio e visibilità anche alle realtà locali. Già dalle 19 ci saranno gli stand dell’"Emporio Bislacco" e dell’associazione "La Carovana". Sarà inoltre possibile gustare prelibatezze scelte al Sottomarino Giallo e alla pizzeria "O Sole Mio", consumando comodamente ai tavoli allestiti in piazza. Durante la serata, ci sarà una raccolta fondi a favore del centro missionario della diocesi di Rimini, che ha attivi diversi progetti in tutto il mondo. Per illustrare meglio gli obiettivi del centro e l’importanza delle loro attività, due ragazzi porteranno la loro testimonianza al pubblico presente in piazza.

Ermanno Pasolini