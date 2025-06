La crisi della pesca arriva sul veliero di Goletta Verde

Alla Goletta Verde, domani, interviene un esponente dei pescatori di Cesenatico. In occasione dello sbarco del veliero di Legambiente a Marina di Ravenna, il Coapi, la sigla del Coordinamento degli agricoltori e dei pescatori italiani, sarà rappresentato da Nevio Torresi, referente nazionale per il settore della pesca. Il marinaio storico cesenaticense, interverrà all’incontro pubblico sul tema "Alieni tra noi, ecosistemi ed economia a rischio". L’iniziativa promossa dall’associazione ambientalista, affronterà gli aspetti dell’impatto delle specie aliene e dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi marini e terrestri, e sulle ricadute economiche per le comunità costiere e agricole.

Nevio Torresi porterà il punto di vista dei lavoratori del mare, oggi più che mai in prima linea nella difesa dell’ambiente e della dignità del lavoro. Il suo intervento evidenzierà le criticità vissute quotidianamente dai pescatori italiani, dalla riduzione delle risorse ittiche all’invasione di specie non autoctone, e metterà in luce la necessità di una strategia integrata tra pesca e agricoltura, per salvaguardare il territorio e costruire un modello economico sostenibile. Assieme a Torresi parteciperanno al dibattito Elisa Turiani, portavoce di Goletta Verde, Massimiliano Costa, direttore del Parco Delta Po Emilia-Romagna, e Andrea Morsolin del Consorzio Bonifica Renana. L’incontro sarà seguito da un aperitivo di benvenuto per la tappa ravennate della Goletta Verde.

L’esempio recente più lampante di specie aliene è rappresentata dal Granchio blu che sta causando molti danni, in quanto non ha predatori naturali e sta letteralmente soppiantando il granchio ’nostrano’ e sta danneggiando molti allevamenti e raccoglitori di molluschi. Il Coapi nasce dall’esperienza delle proteste agricole e della pesca esplose in diverse aree d’Italia, che ha portato anche a Cesenatico i trattori unirsi ai pescherecci.

È un movimento autonomo e trasversale che unisce gruppi, comitati e singoli operatori che si sono attivati contro l’abbandono delle campagne e del mare, e che oggi lavorano per dare voce a chi produce cibo. Il Coapi si pone l’obiettivo di superare la frammentazione dei gruppi in mobilitazione, costruendo unità, movimento partecipato e radicato, capace di portare nei luoghi decisionali le istanze reali delle comunità agricole e marinare. Iniziative come quella promossa da Legambiente e l’arrivo di Goletta Verde, rappresentano un’occasione fondamentale per intrecciare alleanze, ribadire il legame tra ambiente, economia e società, e proporre un cambio di rotta concreto per le politiche pubbliche. L’incontro di sabato sulla costa ravennate, anche per i pescatori di Cesenatico sarà l’occasione per avere notizie sulla salute del mare.

