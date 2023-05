Mattarella a Cesena, le ultime notizie sulla visita e il percorso

Cesena, 1 maggio 2023 – La piena e godibile fruizione all’aperto dello storico ‘Mattarella day’ a Cesena di domani mattina, da parte della cittadinanza, dipenderà da Giove Pluvio. Le previsioni per il 2 maggio purtroppo ad oggi danno brutto, anzi piuttosto brutto, e questa mattina il Servizio sicurezza del Quirinale di concerto con il Comune terrà il secondo dei sopralluoghi dopo quello del 17 aprile per concordare le modalità di svolgimento del passaggio del capo dello Stato nel centro storico di Cesena.

Sergio Mattarella tra la gente durante la visita del 25 aprile a Cuneo. Il presidente della Repubblica è atteso a Cesena il 2 maggio

Il piano A, quello col meteo favorevole insidiato dalle annunciate intemperie, prevede che Mattarella scenda dall’auto presidenziale all’altezza dell’abside del Duomo, proveniente dall’aeroporto di Forlì, dove atterrerà, dopo aver percorso l’autostrada ed essere entrato in città attraverso il percorso stabilito dalla Sicurezza del Quirinale in raccordo con il Comune.

Dal luogo d’approdo Mattarella si dirigerebbe verso il centro di piazza della Libertà per visitare i 26 stand che ricreeranno una sorta di mini Macfrut, la fiera giunta alla 40^ edizione con cuore e gestione cesenate, che si avvierà mercoledì alla Fiera di Rimini. Accanto a lui ci saranno, oltre alla scorta, il sindaco Enzo Lattuca, il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e il prefetto Antonio Corona.

A questo punto, muovendosi a piedi, il capo dello Stato dovrebbe procedere verso il teatro Bonci percorrendo corso Garibaldi, con la folla assiepata nel porticato, come in precedenza in piazza della Libertà. Dopo l’incontro con gli 800 rappresentanti del mondo delle imprese agroalimentari, delle istituzioni e delle scolaresche cittadine Mattarella verrà trasportato in automobile alla visita privata della Biblioteca Malatestiana attraverso corso Garibaldi, corso Mazzini, piazza Almerici e la nuova piazzetta Bufalini appena ultimata che da sabato rifulge in città con gli stendardi tricolori affissi sulla facciata della Malatestiana così come sulla facciata del teatro Bonci, nelle due bellissime vedute cittadine.

Il piano B, invece, che pare purtroppo il più probabile, è che in caso di pioggia, eventualità prevista, gli stand del Macfrut siano allestiti nei porticati di piazza della Libertà, di fronte a palazzo Oir e all’abside del Duomo, con la folla sotto gli ombrelli che verrebbe trasferita nella piazza.

E così nel tratto di corso Garibaldi che da piazza della Libertà dovrà percorrere fino al teatro Bonci, il presidente sfilerebbe al riparo nel porticato con la folla assiepata nella strada, sotto la pioggia, con gli occhi verso le colonne per il passaggio del presidente.

C’è tuttavia anche un variante ancora peggiore del piano B che, tocchiamo ferro, potrebbe materializzarsi in caso di un martedì da tregenda con pioggia battente: prevede che il presidente sia costretto a spostarsi da un luogo all’altro con l’auto sottraendosi per ragione di causa maggiore alle acclamazioni del bagno (di nome e di fatto) di folla, a cui non resterebbe che cercare di intravvedere la sagoma di Mattarella dietro i finestrini dell’auto presidenziale.

Nella giornata di oggi, in ogni caso, verrà presa la decisione definitiva sul cerimoniale da realizzare, tenendo conto delle previsioni meteo ad un giorno dall’evento, in stretto raccordo tra Comune e servizio di sicurezza del Quirinale.

Oltre alla posizione della folla che interverrà al grande evento cittadino, dipenderà dalle condizioni del tempo anche quella delle scolaresche selezionate per occupare spazi nelle piazze della Libertà, Guidazzi e Almerici .

“Gli incontri al teatro Bonci e la visita privata alla Biblioteca Malatestiana – dichiara il sindaco Enzo Lattuca chiamato come tutti i cesenati a fare di necessità virtù - sono l’ossatura della visita e quella non sono insidiati, mentre per la parte restante del cerimoniale della visita vedremo in base al tempo come gestirlo nel migliore dei modi adattandolo alle circostanze, certi che non sarà la pioggia a tenere lontani i cesenati dalla partecipazione al memorabile evento nei tratti di strada e di piazza in cui avverrà il passaggio del presidente".