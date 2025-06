Plastisavio più forte delle fiamme: "La produzione non si interrompe"

Pier Paolo Rossi, direttore generale della Plastisavio, interviene sulla vicenda del rogo che ha distrutto un capannone dell’azienda a Cella di Mercato Saraceno fornendo alcune precisazioni. Dice il direttore generale Pier Paolo Rossi: "L’incendio ha interessato uno degli stabilimenti della ditta Plastisavio Spa, precisamente il deposito sito in via Paul Harris n. 2/5 a Cella di Mercato Saraceno, a qualche km di distanza dalla principale sede produttiva. Nel capannone erano stoccate materie prime plastiche e diversi pezzi di ricambio dei macchinari. Il danno per Plastisavio è importante, ma non sono compromesse le unità produttive. Il rogo si è sviluppato all’interno del fabbricato per un fenomeno elettrico, ha distrutto l’immobile e tutte le merci immagazzinate all’interno. Lunedì mattina (questa mattina per chi legge ndr) Plastisavio Spa riprenderà la propria attività regolarmente". Poi precisa: "Siamo un'azienda importante del territorio, abbiamo tutto quello che serve per ricostruire lo stabilimento danneggiato. L’incidente di venerdì notte non comprometterà i nostri piani di investimento per i prossimi anni".

Riportiamo le precisazioni del direttore generale Pier Paolo Rossi anche perché la cosa più importante è che l’incendio non riguarda lo stabilimento dell’azienda ma un capannone, che l’attività della Plastisavio da questa mattina riprende normalmente anche perché questo garantisce la non interruzione della produzione e soprattutto non sono in pericolo i posti di lavoro. Il maxi incendio era scoppiato sabato mattina poco dopo le 4 nel capannone di Cella di Mercato Saraceno. La sede principale si trova a qualche chilometro di distanza ed è specializzata nella estrusione di laminati plastici in lastre e bobine, spessore, dimensione e finiture su misura. Sul posto sono arrivate nove squadre dei Vigili del Fuoco, i carabinieri di Mercato Saraceno, il personale Anas e di Arpae per il controllo della salubrità dell’aria.