Quattro serate di cinema sotto le stelle a Longiano

Da stasera all’8 luglio torna la rassegna di cinema all’aperto: prima data nel castello malatestiano, poi nei parchi di Budrio, Ponte Ospedaletto e Crocetta. Quattro serate gratuite, pensate per coinvolgere un pubblico ampio e favorire la partecipazione culturale in un contesto di valore storico e architettonico. Dice Sonia Bettucci (foto), assessora alla cultura del Comune di Longiano: "Con questa rassegna vogliamo offrire ai cittadini e ai visitatori un’occasione per vivere insieme la bellezza del nostro paese attraverso il linguaggio universale del cinema. È un momento di aggregazione e partecipazione che valorizza i nostri luoghi e rafforza il senso di comunità, in particolare tra le famiglie. Ringraziamo la Regione Emilia-Romagna per il sostegno a questa iniziativa che unisce cultura, intrattenimento e territorio".

Le proiezioni con inizio alle 21.15: stasera "IF – gli amici immaginari" nella corte del castello malatestiano; lunedì 24 "Kung Fu Panda 4" al Rio Parco di Budrio; lunedì 1 luglio, "Mummie, a spasso nel tempo" al Parco di Ponte Ospedaletto e lunedì 8 "Mary e lo spirito di mezzanotte" al Parco di Crocetta. Ingresso gratuito.

e.p.