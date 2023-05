Scuole chiuse a Cesena per maltempo martedì 16 maggio

Cesena, 15 maggio 2023 – Allarme maltempo con l’allerta rossa per frane e inondazioni in Emilia Romagna per la giornata di domani, martedì 16 maggio, e dopo Bologna, Ravenna e Forlì, anche a Cesena le scuole vengono chiuse.

Allerta rossa in Emilia Romagna, scuole chiuse a Cesena

A livello precauzionale, annuncia infatti il Comune, e "anche per non aggravare le criticità sulla viabilità comunale", gli istituti saranno chiusi, compresi i centri di formazione professionale, come pure i centri di aggregazione giovanile, i centri diurni per anziani e disabili e i centri socio-occupazionali.

Su mercoledì, come già hanno deciso Ravenna, Forlì e Faenza, arriveranno aggiornamenti. Il Comune, intanto ricorda i comportamenti che è "assolutamente indispensabile adottare",: evitare gli spostamenti non necessari, mettere oggetti o veicoli in sicurezza prima dell'emergenza, cioè "assolutamente" entro la serata di oggi, prestare la massima attenzione ai livelli dei fiumi, stare lontani dalle zone allagabili, non accedere agli argini, non accedere ai sottopassi se allagati.

E, in caso di allagamenti, non accedere a locali interrati e recarsi ai piani più alti. Istituzioni, Forze dell'ordine e di Protezione civile e volontari sono pronti a intervenire dove occorre, mettendo in atto tutte le possibili soluzioni di Protezione civile, aggiunge il Comune invitando la popolazione a seguire le indicazioni. Aggiornamenti in tempo reale verranno pubblicati anche sul canale Telegram Enzo Lattuca sindaco.