Scuole chiuse a Bologna martedì 16 maggio, si teme per il maltempo

Bologna, 15 maggio 2023 – Sos maltempo e scuole chiuse a Bologna e provincia, Imolese compreso. La Città Metropolitana, per la giornata di martedì 16 maggio ha annunciato la chiusura di tutti gli istituti di ogni ordine e grado: nidi, materne, elementari, medie e superiori.

La Protezione civile regionale ha diramato oggi una nuova allerta rossa per piene di fiumi e corsi d’acqua per tutta la giornata di domani, martedì 16 maggio.

Leggi anche Scuole chiuse a Ravenna, ecco dove

La situazione in città e provincia

“Come concordato nella riunione di coordinamento tenutasi questa mattina in Prefettura con Sindaci e Protezione civile e successivamente durante un incontro tra i Sindaci del territorio bolognese – spiega una nota -, domani in tutti i Comuni della città metropolitana di Bologna l’attività didattica verrà sospesa in via precauzionale in tutte le scuole di ogni ordine e grado” (nidi, materne, elementari, medie e superiori).

In base all’andamento dell’allerta la gran parte dei Comuni deciderà domani se proseguire la chiusura anche per il giorno di mercoledì 17 (mentre alcuni Comuni stanno valutando di chiudere le scuole già per entrambi i giorni).

Notizia in aggiornamento