Terremoto oggi a Cesena: la Romagna torna a tremare

Terremoto oggi in Emilia Romagna, paura per lo sciame sismico che non finisce a Cesena: “Non cadiamo nell’allarmismo”

Cesena, 16 marzo 2023 – Torna a tremare la terra in Romagna. Stamattina, alle 6.34, è stato registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 in provincia di Cesena, nella zona di Cesenatico. Come riportano i dati dell’instituto Ingv, la scossa di terremoto ha avuto un epicentro di profondità di 26 km.

I paesi più vicini all’epicentro sono stati Cervia, Gambettola, Bellaria-Igea Marina, Gatteo, Cesena, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone.

Terremoto a Cesenatico, le reazioni: “Un boato”

Dopo la scossa di stamattina all’alba, si scatenano già le reazioni sui social dei cittadini romagnoli. "Cesenatico sentito abbastanza con boato, ma durato per fortuna poco. Spero che non ricominci come poco tempo fa”, scrive un utente su Twitter. “Sentito a Cesena per 1 secondo”, ribadisce Lorenzo.

Terremoto a Cesena, a gennaio un mese di scosse

Nella zona tra Cesena e Cesenatico si erano già verificate diverse scosse di terremoto nel mese di gennaio. Uno sciame sismico, infatti, aveva caratterizzato quell’area per circa un mese. La scossa più forte registrata allora era stata di magnitudo 4.1.