Terza tappa il 26 giugno alla Malatestiana

La nostra iniziativa dal titolo "Il settore agroalimentare in Emilia-Romagna tra tradizione e innovazione – Focus Romagna", si svolgerà il 26 giugno nell’aula magna della Biblioteca Malatestiana. Il programma: dopo l’apertura e il saluto del sindaco Lattuca, ecco il panel dedicato alle "Eccellenze agroalimentari della Romagna: impatti e opportunità". Interverranno Bruno Piraccini, presidente di Orogel; Marco Lazzari, responsabile Agribusiness di Bper Banca, e Massimiliano Petracci, responsabile dell’unità operativa di Cesena del Distal (Dipartimento di scienze e tecnologie agro-alimentari) dell’Università. Per il focus su "Turismo enogastronomico come motore di sviluppo" gli speaker saranno Federico Facciani, presidente della Strada dei vini e dei sapori, e Andrea Gianotti, coordinatore del corso di laurea in Scienze e cultura della gastronomia, Distal. Dopo le conclusioni, un aperitivo a tema per tutti i partecipanti. L’ingresso è libero e aperto a tutti Iscrizioni all’evento al link quotidiano.net/agrofutura-cesena, oppure inquadrando il Qr code.