Un parco giochi nel nome di Marco Pantani

Cento soci hanno partecipato all’assemblea del centro sociale "Cesenatico Insieme" che si è svolta nella casa colonica del Parco di Levante, dove c’è il punto di ristoro e l’area eventi gestita dalla società controllata direttamente dall’associazione di volontariato, alla quale sono iscritte oltre mille persone. È stata l’occasione di un dialogo importante e proficuo sulle attività, con il bilancio 2024 approvato all’unanimità. L’esercizio chiude con un utile di quasi 16mila euro (per la precisione 15.860,44 euro). Dopo la presentazione e la lettura della relazione del presidente Otello Guidi e di quella del presidente dei sindaci revisori Roberto Poni, sono intervenuti alcuni soci per sottolineare la loro soddisfazione e l’apprezzamento per le attività proposte, organizzate e gestite dal centro sociale, che durante la stagione invernale è attivo presso la sede di viale Torino, mentre in estate le attività si trasferiscono nella casa colonica del polmone verde della città.

Al termine dell’assemblea, nel parco giochi per bambini, si è svolta la cerimonia di consegna di due nuovi giochi, uno scivolo e un’altalena, donati dalla Fondazione Pantani, che vanno a sostituire giochi obsoleti e non più utilizzabili. Alla consegna sono intervenuti i genitori del campione, mamma Tonina e papà Paolo Pantani, e l’assessore Mauro Gasperini del Comune di Cesenatico. L’assessore e il presidente del centro sociale hanno espresso profonda riconoscenza e gratitudine per la generosità e la costante attenzione che la Fondazione Pantani tiene viva nei confronti del centro sociale. La famiglia Pantani recentemente aveva donato al centro sociale Cesenatico Insieme una autovettura utilizzata da un team di volontari per il trasporto negli ospedali e nelle cliniche riconosciute dall’Ausl Romagna, di quelle persone che non possono permettersi il costo dei mezzi di trasporto e delle persone che non hanno parenti in grado di prendersi cura di loro.

L’assemblea si è conclusa con un pranzo sociale molto partecipato, a dimostrazione della volontà di molti soci di voler trascorrere e condividere in amicizia un bel momento conviviale, ed un momento danzante pomeridiano, in un clima di festa. Cesenatico Insieme è una delle associazioni di volontariato tra le più importanti del territorio. Qui donne e uomini sostengono le persone bisognose, garantendo loro pacchi alimentari e beni di prima necessità, fanno cose concrete e noleggiano gratuitamente sedie a rotelle, carrellini, stampelle e trepiedi. Oltre al benessere fisico, sono molto importanti anche le attività ludiche, le feste, gli appuntamenti enogastronomici, i corsi di ginnastica, i corsi di ballo, di lingue e di arte.

Giacomo Mascellani