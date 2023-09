Voragine in via Bramante: strada chiusa

Un cedimento della strada ha causato una grossa buca in via Bramante, nella frazione di Valverde. A pochi giorni dall’inizio dei lavori finalizzati proprio a risolvere questo problema e a costruire una adeguata rete fognaria (la Giunta comunale la scorsa primavera ha approvato un progetto da 460mila euro), lunedì l’asfalto ha ceduto in corrispondenza della rotatoria e si è formata una voragine. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri della Compagnia di Cesenatico che hanno messo in sicurezza l’area ed evitato incidenti che avrebbero potuto avere anche gravi conseguenze. I tecnici e le maestranze della società municipalizzata Cesenatico Servizi hanno provveduto a transennare l’area e ad installare una segnaletica provvisoria. A scopo precauzionale e per effettuare le verifiche, lunedì sera è stato temporaneamente chiuso il cavalcavia sovrastante la voragine, che è stato poi riaperto al traffico nella prima mattinata di ieri. In via Bramante in precedenza si erano formate altre voragini, sempre causate da cedimenti della strada. Questo tratto di strada presenta numerose criticità, che in passato hanno portato ad allagamenti e danneggiamenti in occasione di pioggia abbondante e rovesci temporaleschi.

L’area verrà messa in sicurezza con reti provvisorie in attesa dell’inizio dei lavori, già ampiamente programmati per la sistemazione della fogna bianca. La condotta su cui è necessario intervenire funge da collettore principale per il deflusso e lo smaltimento delle acqua piovane ed è un raccordo fondamentale tra la zona a mare e la zona a monte della ferrovia, con un ruolo chiave in tutto il reticolo fognario comunale. Le operazioni comporteranno una chiusura della viabilità su via Dante Alighieri e una chiusura parziale di via Bramante. I lavori si sarebbero potuti eseguire anche prima, tuttavia la chiusura delle strade e le necessarie modifiche alla viabilità, avrebbero penalizzato le attività turistiche della zona e avrebbero causato seri disagi alle stesse famiglie di turisti che scelgono questa parte di Cesenatico come luogo dove trascorrere le vacanze. È un intervento complesso e delicato, che però consentirà di risolvere un problema molto sentito. Dal punto di vista pratico, una volta allestito il cantiere, le maestranze e i grossi mezzi provvederanno a realizzare degli scavi importanti; una volta completata questa fase, si passerà alla realizzazione dei manufatti che consentiranno di dare stabilità e sostegno ad una strada molto frequentata, sulla quale, oltre alle autovetture, transitano anche pullman e mezzi pesanti. La rete fognaria sarà poi completamente rivista e una volta ultimato il sottoservizio, la strada sarà completamente asfaltata.

Giacomo Mascellani