La piadina trionfa anche in tivù, ecco quando: una domenica tra sfogline e teglie

Savignano sul Rubicone (Cesena), 5 agosto 2023 – La piadina trionfa anche in tv. Domani "Weekly", programma in onda su Rai 1 il sabato e la domenica mattina per raccontare l’estate degli italiani, ospiterà un servizio dedicato a Piadiniamo 2023. La manifestazione ha avuto luogo a Savignano sul Rubicone dal 21 al 23 luglio e ha registrato una affluneza eccezionale di 35mila persone.

A raccontare le tradizioni della Romagna e della piadina sarà l’inviato Fabrizio D’Alessio che insieme al regista Stefano Rastelli hanno trascorso la serata di sabato 22 luglio a Savignano sul Rubicone per vedere con i propri occhi e assaggiare nel vero senso della parola, le prelibatezze di Piadiniamo oltre che conoscere gli usi della Romagna di una volta.

Il risultato è il servizio che andrà in onda domani alle 8.20, quando i conduttori Carolina Rey e Fabio Gallo lasceranno la parola all’inviato, e in questo caso, aspirante "sfoglino", Fabrizio D’Alessio, accompagnato dal regista Stefano Rastelli.

Alla guida dei due la sfoglina e tegliaia Rosella Reali del laboratorio delle Teglie di Montetiffi che ha insegnato all’inviato D’Alessio tutti i segreti della piadina e della produzione delle tradizionali e orginali teglie per la cottura della piada. Ad accompagnare l’inviato di Rai 1 tra le bontà di Piadiniamo la blogger Veronica Frison, autrice del blog di cucina "Cucinopertescemo".

Tra gli intervistati da D’Alessio, anche lo chef Mirko Monari di Marianna & Osteria De’ Borg di Rimini, presente a Piadiniamo con uno degli otto chioschi per la degustazione.

"Ci fa immensamente piacere pensare che Savignano, lo spirito di Piadiniamo e la tradizione della nostra Romagna possano entrare in tutte le case italiane, dalla Valle d’Aosta alla Sicilia – affermano Mattia Guidi, Gianmarco Casadei e Andrea Del Pizzo ideatori di Piadiniamo-. Dieci anni fa sognavamo proprio che Piadiniamo potesse nel suo piccolo dare un contributo per valorizzare la nostra terra e farne conoscere a più persone possibili il fascino unico che la contraddistingue. Siamo davvero molto felici che questo stia accadendo".

Ha aggiunto il sindaco Filippo Giovannini: "La decima edizione ha una portata simbolica particolare. Oltre che un anniversario i numeri raggiunti ci hanno dimostrato che quando le cose sono fatte bene i risultati arrivano. Complimenti agli organizzatori di I Fest, chiudiamo questa edizione di Piadiniamo davvero nel migliore dei modi".