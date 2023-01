Brutta Futsal e seconda sconfitta in stagione

Cade male nel primo impegno interno del nuovo anno la Futsal Cesena costretta ad arrendersi per (2-3) alla Lazio C5 che si è confermata quella compagine annunciata e temuta alla vigilia, una squadra tosta, esperta che può puntare più che mai ai playoff promozione.

Per i bianconeri, privi di Badahi e del tecnico Osimani squalificati, è la seconda sconfitta stagionale, l’altra sempre al Mini Palazzetto era stata di misura contro la capolista Lido di Ostia: i ragazzi della futsla non hanno invece mai perso fuori casa.

Una gara sotto tono quella di ieri e può capitare; un primo tempo finito in parità 1-1 grazie alla rete di Pires su rigore poi i romani sono stati più incisivi e bravi a portarsi sul 3-1. A poco più di due minuti dal termine ha accorciato le distanze il bomber Gardelli ma i romagnoli non sono riusciti a trovare la rete del pareggio. Non deve però demoralizzarsi la squadra cesenate che da matricola sta disputando un campionato veramente d’altissimo livello, infatti dopo avere archiviato da tempo l’obiettivo salvezza (e non era affatto scontato, va ricordato), ora punta a classificarsi dal secondo al sesto posto per i playoff promozione che garantiscono l’accesso alla A2 Elite in vigore dalla prossima stagione. La Futsal Cesena resta in terza posizione con sette punti di vantaggio sulla Lazio che occupa la prima posizione fuori dalla zona spareggi. E sabato prossimo la Futsal dovrà dimostrare maturità e capacità di reagire in casa del Cus Molise in un appuntamento per molti aspetti insidioso.

Ieri va detto che gli ospiti sono stati maggiormente qualitativi. La Lazio è sempre stata davanti nel match e ha cominciato con vigore entrambi i tempi. I romagnoli hanno avuto anche la palla del 2-2 ma il portiere Tarenzi sulla linea ha evitato un autogol. Gardelli aveva accorciato le distanze a circa due minuti dal termine, infatti a cinque minuti dalla fine il tecnico Guidi (che sostituiva in panchina lo squalificato Osimani), aveva deciso di giocare la carta del ‘portiere in movimento’ e i frutti si sono visti. Prima un palo colpito dalla distanza da Pires poi il sigillo di Gardelli. Il pubblico di casa ha sperato fino in fondo nella rimonta ma all’ultimo secondo il portiere Tarenzi è stato di nuovo protagonista, sventando con un bell’intervento un rasoterra dell’argentino Pires,

Questa la formazione cesenate: Montalti, Gardelli, Sosa, Pires, Iamicic, Zandoli, Piallini, Hassane, Venturini, Pieri, Nardino. Reti: nel primo tempo 4’30’’ Nikao e al 10’13’’ Pires (rigore). Nella ripresa: 1’ Dominguez, 9’30’’ Pezzin, 17’37’’ Gardelli,

Leonardo Serafini