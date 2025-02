Cesena Pisa finisce 1-1, La Gumina risponde a Touré

Cesena, 16 febbraio 2025 – Come nell’ultimo match all’Orogel Manuzzi, il Cesena agguanta un punto che vale come una vittoria. Ed esattamente come col Bari, è Antonino La Gumina a segnare il gol dell’1-1, questa volta non su rigore, ma con un tap-in vincente dopo un tiro di Russo. Eppure, il match è ben giocato dai bianconeri, che si vedono anche annullare due gol dal Var. Ma se il Pisa è lassù, un motivo c’è: e infatti la prima occasione è targata nerazzurri: Tramoni ci prova, ma fa solo la barba al palo alla destra di Klinsmann.

Cambio di fronte e La Gumina, ben servito da un lancio lungo dalla difesa, supera Semper e fa esultare tutto il Manuzzi, con l’urlo che viene però subito stoppato dalla bandierina alzata. La partita è vivace ed entrambe le squadre provano a pungere, ma è il Pisa a passare poco dopo la mezzora: fallo di Piacentini su Meister, sul pallone va Angori, che la butta in mezzo, Meister spizzica di testa e la allunga per Touré che sul secondo palo mangia in testa a Donnarumma e batte un Klinsmann piantato sulla riga di porta, che la tocca ma non la toglie dal sacco.

I padroni di casa non ci stanno e, tra una spinta ospite e l’altra, cerca il pareggio. Che potrebbe arrivare al terzo minuto di recupero del primo tempo, quando Donnarumma con un lancio di oltre 40 metri pesca Adamo completamente solo in mezzo all’area, che in semirovesciata batte Semper. Questa volta è il Var a dire di no, pescando lo stesso esterno e La Gumina in fuorigioco.

La seconda frazione è decisamente più ‘cattiva’ della prima, e si apre con il Cesena sotto di un uomo. Donnarumma entra in tackle su Touré e viene ammonito, il Var richiama Maresca, che a video cambia colore al cartellino: annullata l’ammonizione e cartellino rosso per l’esterno, ma in generale entrambe le squadre usano più il fisico che i piedi nel lato B del match. E infatti a stretto giro di posta finiscono nella lista dei cattivi anche Mendicino, Adamo, Touré e, poco dopo, pure Klinsmann. Che attorno a metà della seconda frazione è stato protagonista di un altro check del Var: il neoentrato Abilgaard entra in area, dribbla il portiere che in uscita lo fa cadere, ma il video dice che non c’è rigore nonostante le proteste de Pisa.

Il cavalluccio non ci sta, insiste e trova il (terzo) gol: Russo aggancia e calcia potente, Semper ci arriva ma non blocca e sulla respinta si avventa La Gumina che segna in tap-in. Dopo l’ennesimo check del Var il Manuzzi esplode per l’1-1. Adesso è il Pisa a chiudere il Cesena nella sua area, e Klinsmann risponde presente quando, a un minuto dal 90’, Morutan la mette in mezzo per Abildgaard, anticipato dal portiere che, in uscita, salva il risultato. Un minuto prima invece è stato Celia a salvare il risultato, salvando su Morutan.

Finisce 1-1, col Cesena che non molla e recupera un Pisa coriaceo. I toscani restano secondi, a +4 dal terzo posto, mentre il Cesena aggancia il Bari sul settimo gradino, a quota 34. Nel prossimo turno il cavalluccio scenderà in campo, sabato alle 17.15, allo Zini di Cremona, tana della Cremonese quarta forza del torneo.

Il tabellino

Cesena 1

Pisa 1

CESENA (3-4-1-2): Klinsmann; Mangraviti, Prestia, Piacentini (25’ st Bastoni); Donnarumma, Saric (25’ st Antonucci), Francesconi (37’ pt Mendicino), Adamo; Berti (7’ st Celia); La Gumina, Shpendi (1’ st Russo). A disp.: Pisseri, Siano, Tavsan, Manetti, Pieraccini. All.: Mignani.

PISA (3-4-3): Semper; Bonfanti, Caracciolo, Canestrelli (37’ st Arena); Angori, Marin, Piccinini (22’ st Abildgaard), Touré (15’ st Sernicola); Tramoni (22’ st Morutan), Meister (15’ st Hojolt), Moreo. A disp.: Andrade, Loria, Sussi, Buffon, Solbakken, Castellini, Calabresi. All.: Inzaghi.

Reti: 33’ pt Touré, 34’ st La Gumina.

Arbitro: Maresca di Napoli.

Note: spettatori 11.376; recupero 4’ e 6’; espulso Donnarumma al 4’ st; ammoniti Adamo, Mendicino, Klinsmann e Russo per il Cesena, Canestrelli, Meister, Touré e Angori per il Pisa.