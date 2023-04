Andrea Papi ucciso dall’orso in Trentino: i funerali mercoledì. La fidanzata sul luogo in cui è morto

Bologna, 9 aprile 2023 – I funerali di Andrea Papi, il runner ucciso dall'orso che aveva studiato all’Università di Ferrara, saranno celebrati mercoledì 12 aprile alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo a Caldes in Val di Sole in Trentino.

La sera prima delle esequie, alle ore 20, la comunità si ritroverà per un rosario. Per i funerali di Papi nel paese solandro è atteso un afflusso straordinario di persone. Nel frattempo all'esterno della chiesa è stata predisposta una grande cornice dove amici e conoscenti possono appendere pensieri e fotografie di Andrea. Tra le prime a scrivere un ricordo sono state la sorella Laura ("Ciao Andrea ti porto nel cuore e con me tutti i momenti e le serate passate insieme a ridere e scherzare ciao fratello") e la fidanzata Alessia Gregori ("Ti amo per sempre. Ale"). Vengono appesi anche oggetti, tra questi i guantoni da boxe e la maglia della squadra di hockey giovanile del paese, grandi passioni di Andrea.

La fidanzata: “Volevamo vivere e lavorare qui assieme”

Ieri è stata firmata l’ordinanza per l’abbattimento dell’orso contro cui il giovane ha lottato prima di morire, poco distante dal paese di Caldes. Il suo corpo è stato trovato nella notte del 6 aprile, con molte ferite da parte dell’animale.

La fidanzata, intervistata dal Corriere dell’Alto Adige, ha detto di essere voluta andare nel luogo dove il ragazzo è morto. “Quando siamo arrivati ho ripensato a quei maledetti ultimi istanti che lo hanno portato via”, riporta il quotidiano.

Alessia ha raccontato anche la sofferenza sua e della famiglia del giovane nel continuare la vita ora che Andrea non c’è più. I due ragazzi si conoscevano da tempo, poi cinque anni fa è scoppiato l’amore e loro avevano intenzione di aprire una palestra per la cura degli infortuni, ma anche di andare a vivere assieme. Ora i loro sogni si sono infranti.

Aidaa: “Verificare responsabilità”

L'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente (Aidaa) ha inviato nella giornata di ieri un esposto alla procura della repubblica di Trento in cui si chiedono indagini approfondite e precise per ricostruire i momenti in cui l'orso e il runner si sono incontrati e cercare di capire la dinamica degli eventi. "Rinnoviamo il nostro cordoglio alla famiglia di Andrea Papi per la tragica perdita ma riteniamo doveroso arrivare ad una ricostruzione della dinamica dei fatti. E nello stesso esposto – scrivono gli animalisti di Aidaa – abbiamo chiesto alla procura di indagare anche su un altro aspetto per noi fondamentale ossia la sistemazione in zona delle indicazioni e dei cartelli che evidenziano la presenza degli orsi".