Audizioni al Coro dell’Antoniano: quando, come prenotarsi, in cosa consiste la prova

Bologna, 27 marzo 2024 – Aperte le audizioni 2024 per entrare nel Piccolo Coro dell’Antoniano: l’11 aprile, a Bologna, tutti i bambini tra i 3 e 9 anni potranno esibirsi provando a entrare nel coro intitolato alla memoria della sua fondatrice Mariele Ventre e nato dal desiderio di diffondere valori quali solidarietà, accoglienza, fraternità, cura per gli altri e per la terra attraverso la musica. Diretto oggi da Sabrina Simoni, il Piccolo Coro conta 54 componenti.

Il Coro dell'Antonino cerca nuove voci: tutte le indicazioni per partecipare alle audizioni

Chi può partecipare alle audizioni?

Alle audizioni possono partecipare tutti bambini e le bambine che abitano a Bologna o zone limitrofe, con un’età compresa tra i 3 e i 9 anni (l’età è da intendersi come dato indicativo). Non è necessario aver frequentato corsi di musica o canto.

Quando e a che ora si svolgono le audizioni?

Le audizioni sono in programma l’11 aprile a Bologna in via Guido Guinizelli 3, dalle 16 alle 18.

Come iscriversi alle audizioni?

E’ possibile iscriversi tramite prenotazione telefonica obbligatoria chiamando al numero 051.3940240, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12. Maggiori dettagli sono disponibili sul sito Zecchino d’Oro. Per qualsiasi informazione è possibile scrivere anche una mail all’indirizzo piccolocoro@antoniano.it

Come funziona l’audizione?

E’ necessario presentarsi all’ora stabilita al momento della prenotazione telefonica: il bambino o la bambina verrà ascoltato/a su un brano (è sufficiente anche solo il ritornello) a propria scelta, tratto dal repertorio dello Zecchino d’Oro o del Piccolo Coro.

L’audizione avverrà nella sala prove del Piccolo Coro a porte chiuse e senza la presenza dei genitori, per testare anche la capacità del/la bambino/a di affrontare l’esercizio canoro da solo/a. La direttrice Sabrina Simoni seguirà ogni prova, accompagnando il canto del bambino o della bambina con il pianoforte.