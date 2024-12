Incidente sull’autostrada A1: diversi feriti e almeno 9 chilometri di coda

Piacenza, 21 dicembre 2024 – È caos sull’autostrada A1 per un incidente nel tratto verso Sud, che ha coinvolto ben sei veicoli. Si registrano almeno 9 chilometri di coda, con non poche difficoltà per quegli automobilisti alle prese con gli spostamenti natalizi, e non solo.

Il sinistro ha avuto luogo tra Piacenza e Fiorenzuola, all’altezza del chilometro 73 in direzione Bologna. Ci sono diversi feriti, ma nessuno risulta essere in gravi condizioni. Sul posto è atterrato l'elisoccorso di Parma e sono giunte l'auto medica del 118 di Piacenza, due ambulanze della Croce Bianca di Piacenza e una squadra dei vigili del fuoco partita dal comando provinciale di strada Valnure.

Al momento, informa Autostrade per l'Italia, sul luogo dell'evento il traffico transita su due corsie. Per coloro che partono da Milano in direzione Bologna, si consiglia di percorrere la A4 Milano-Brescia e successivamente la A22 del Brennero in direzione Bologna. A chi è diretto a Bologna si consiglia di uscire a Piacenza Sud, percorrere la SS9 via Emilia e rientrare in autostrada a Fiorenzuola.

Sul posto stanno operando i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia stradale e del personale della Seconda Direzione di Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia.