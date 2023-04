Serale di Amici, anticipazioni del 29 aprile: Cricca verrà eliminato da Aaron?

Riccione, 28 aprile 2023 – Cricca è ancora sotto torchio. È a rischio eliminazione dal Serale di Amici il giovane cantante di Riccione, che vedremo nuovamente al ballottaggio finale nella settima puntata che andrà in onda domani sera, sabato 29 aprile. È una continua altalena di emozioni per Cricca, che nelle ultime settimane è stato messo a dura prova tra crolli improvvisi e pianti sotto i riflettori. Troppo emotivo, tuonano i social, ma i suoi concittadini di Riccione sono sempre dalla sua parte a sostenerlo. La settimana scorsa, nella sesta puntata, si è salvato per il rotto della cuffia nel ballottaggio contro l'amico Ramon. E domani lo vedremo ancora traballare: sarà eliminato definitivamente dal programma? Intanto, colpo di scena per Isobel: secondo le prime indiscrezioni. la ballerina si è infortunata e domani sera vedremo cosa è successo davvero.

Anticipazioni: Cricca verrà eliminato?

Nella prima fase dell’eliminazione, nella puntata di domani sera Cricca andrà in ‘guerra’ contro Maddalena – la ballerina che è in squadra con lui sotto l’ala dei CuccaLo, ovvero i maestri Lorella Cuccarini ed Emauel Lo – e il cantante Aaron della squadra Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, che gli darà del filo da torcere. Dopo le tre esibizioni dei ragazzi, i giudici non hanno dubbi: salvano subito Maddalena, facendola “rientrare immediatamente in partita”, come sentiremo dire a Maria De Filippi in trasmissione. Cricca non riesce subito a salvarsi, dovrà andare al ballottaggio finale con Aaron, il cantante che ha già dovuto sfidare nel corso del programma. Una sfida canora che fa paura a Cricca: essendo due uomini con tonalità canore che, puntata dopo puntata, sono sempre più distanti, il risultato finale non è per niente garantito. Se è vero che Maria ha un ‘debole’ per Giovanni Cricca – nella quinta puntata ha fermato le riprese per dargli tempo di riprendersi dall’ennesima crisi di pianto in trasmissione – e Lorella Cuccarini lo ha più volte sostenuto. come ha fatto durante la crisi di identità che recentemente ha fatto tentennare il 19enne durante il ‘daytime’, Aaron sta diventando sempre più un personaggio da palcoscenico e metterà a dura prova la tenuta di Cricca. Chi lascerà la scuola di Amici tra Cricca e Aaron? Lo vedremo domani sera, sabato 29 aprile, nella prima serata di Canale 5. Intanto, domani un colpo di scena certo: l’infortunio di Isobel. Durante una delle performace della puntata, la ballerina ha dovuto abbandonare la gara: si è fatta male a un braccio ed è stata costretta a ricorrere alle cure del fisioterapista.

Cricca e Ramon: amicizia spezzata?

Non è nuovo alla sfida decisiva il 19enne romagnolo, più volte arrivato a doversi difendere dall’uscita del programma di Maria De Filippi. Dopo l’eliminazione degli otto aspiranti artisti – i ballerini Megan, Samu, Gianmarco, Alessio e Ramon; i cantanti Ndg, Piccolo G e Federica – i ragazzi rimasti in gara sono dimezzati e agguerritissimi, aumentando così le possibilità di essere eliminati. Nella scorsa puntata, la quinta del talent, Cricca è arrivato al ballottaggio finale con l’amico Ramon, il ballerino classico che ha vinto una borsa lavoro con la prestigiosa compagnia ‘Complexions Contemporary Ballet’ di New York. Dopo essersi sostenuti a vicenda per tutto il lungo e tortuoso percorso della scuola del talent, entrambi si sono giurati amicizia eterna nonostante il momentaneo allontanamento. “Cricca è sempre stato lì a darmi la sua mano, a consigliarmi, ascoltarmi, arrabbiarsi con me. È un ragazzo davvero unico. Fuori di qua spero di continuare questa grande amicizia”, ha detto Ramon nella casetta prima di lasciare il programma. Ma si sa che sarà difficile mantenere fede all’impegno, ora che Ramon sta per volare oltreoceano per inseguire il sogno newyorchese e Cricca ha un futuro artistico ancora tutto da costruire. Cosa succederà tra i due? Domani sera avremo un primo indizio.