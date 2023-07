Migliori città in Italia dove lavorare: la classifica 2023 per Emilia Romagna, Marche e Veneto I capoluoghi Bologna, Ancona e Venezia hanno ottenuto il riconoscimento di fondazione Aidp per qualità dell’impiego. Ma non sono le sole virtuose. Tra i fattori considerati, paga e ambiente di lavoro. Ecco l’elenco completo