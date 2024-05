Ospedali, parcheggi troppo cari

Mi sono recato all'Ospedale S.Orsola Malpighi per una visita. Sono entrato nel parcheggio S.I.P.A. alle ore 10.32 e sono uscito alle 12.01, un tempo necessario per la visita. Un'ora e 29 minuti in quel parcheggio sono costati 6,30 euro. Se decido di andare a divertirmi a Venezia e staziono 5 ore al Garage San Marco spendo 25 Euro ma se sono obbligato ad andare in ospedale e sosto 5 ore al parcheggio S.I.P.A. ne spendo 13,80. Il parcheggio dell'ospedale è un servizio pubblico che deve sottostare a tariffe calmierate non a esigenze di bilancio.

Gianni Oliviero Furini

Risponde Beppe Boni

Storia vecchia ma sempre attuale. I cittadini si lamentano per il costo eccessivo della sosta all'ospedale S. Orsola e altri. Premessa: la gestione di un parcheggio attrezzato costa ed è difficile, se non in casi di spazi ampi e generosi, mantenere il livello gratuito. In quasi tutte le città i parcheggi degli ospedali sono a pagamento e le tariffe differiscono da caso a caso. Le agevolazioni sono rare. Nell'area di un ospedale di Bergamo ci vuole un morto per poter sostare gratis. Solo il defunto, infatti, dà diritto a due tessere parcheggio, ma unicamente negli orari della morgue. Non vale nemmeno il parente moribondo. Sostare vicino ai nosocomi d’Italia costa caro quasi ovunque, a Milano, Roma, Bologna, Genova, Napoli e Palermo. Ove è possibile, conviene lasciare la macchina sulle strisce blu fuori dall’ospedale, lì si spende meno. Cosa si può fare? Le amministrazioni comunali spesso se ne lavano le mani facendo finta di dimenticare che recarsi in ospedale, per una attività specialistica o per la visita di un parente, non è come andare allo stadio o Palazzo dello sport. A Bologna poi, per inciso, nei pressi del Paladozza hanno tolto 200 posti sosta. L'Ospedale è un servizio pubblico: i Comuni devono studiare un meccanismo per calmierare i prezzi e renderli accettabili. Come? Passiamo la palla ai tecnici abilitati a sfornare una buona idea.

