Elezioni Marche

Il capo dello Stato a Fabriano alle celebrazioni per Francesco Merloni nel centenario della nascita. La premier con i vice ad Ancona per Acquaroli, la segretaria del Pd con Bonaccini a Pesaro per Ricci
L’attesa visita del leader di Azione alla festa dei giovani di Forza Italia: “Non appoggerò mai chi si allea con i 5 stelle”. No anche al centrodestra
Più si avvicina la data del voto, più il governatore uscente e candidato del centrodestra Acquaroli pare distanziare l'avversario del centrosinistra Matteo Ricci, anche sul web. Ecco l’andamento
Polemica sul bypass Pesaro-Fano, dibattito interrotto. Altro attacco dell’eurodem: "L’economia è ferma" . Ma il governatore FdI lo smentisce così: "Nel 2025 Pil su dello 0,8%, noi seconda regione per crescita".
La civica vicina al commissario Castelli schiera Bordoni, Piscitelli, Squadroni, Giuli, Feliciotti e Teodori
Il governatore uscente di FdI: tagli e mancata programmazione, noi abbiamo invertito la tendenza. Lo sfidante dem: “Dalle liste d’attesa alla mobilità passiva, in questi cinque anni è peggiorato tutto”
Il governatore al fianco dei candidati Ippaso e Gibiino: "Non capisco le accuse del centrosinistra"
La proposta di Caporossi, ex dg di Torrette: nei primi cento giorni unità di crisi per la sanità.
Organizzato dall’Upi ad Ancona, Gerardi non c’è. Il governatore Acquaroli: “Con legge Delrio più costi”. Il dem Ricci: patto istituzionale, Bolletta: attenzione ai doppioni, Mangani: ripristinare voto per il consiglio, Marinelli: stazione unica per gli appalti
Verso le elezioni, la cantante ospite alla cena del candidato di Forza Italia a Falconara, alla quale ha partecipato anche il presidente regionale Francesco Acquaroli. Ha cantato alcuni suoi brani cavalli di battaglia
Valerio Massimo Calamante, 44 anni, è candidato per l’Udc-Liste Civiche che appoggia Francesco Acquaroli. La mamma, Patrizia Pesaresi è con Matteo Ricci
Patrizia Pesaresi, 70 anni, è candidata a consigliere regionale e appoggia la lista civica di Matteo Ricci presidente. Il figlio, Valerio Massimo Calamante è con Acquaroli
Lei è candidata al consiglio regionale nella lista civica del centrosinistra, lui con Udc-Liste Civiche per il centrodestra. Le interviste
La segretaria Dem ad Ancona all’ospedale di Torrette per la candidatura dell’europarlamentare Pd: “Il futuro è negli ospedali di comunità, cose che il governo sta tagliando anche nei fondi del Pnrr perché non credono nella sanità diffusa"
Dopo la presentazione della Zes alla Mole Vanvitelliana, la premier e i due vice tornano nel capoluogo marchigiano a pochi giorni dal voto del 28 e 29 settembre. L’incontro segna un nuovo passaggio della campagna elettorale. Intanto, sui social, il governatore uscente risulta in vantaggio sull’avversario Matteo Ricci
L’ex assessore Bianchini: abbiamo una lista fortissima. Lo slogan di Paolo Mattei: con il Pd, ma mai nel Pd
L’agenzia Socialcom Italia ha analizzato gli umori della rete riguardo alle elezioni del 28 e 29 settembre e i risultati sono stati svelati in anteprima su Rete4 nella trasmissione Quarta Repubblica