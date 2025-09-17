Il papà di un extraterrestre

Matteo Naccari
Il papà di un extraterrestre
Elezioni Marche
Mattarella, Meloni e Schlein: i luoghi e gli orari dei big oggi nelle Marche

Il capo dello Stato a Fabriano alle celebrazioni per Francesco Merloni nel centenario della nascita. La premier con i vice ad Ancona per Acquaroli, la segretaria del Pd con Bonaccini a Pesaro per Ricci

di GIACOMO GIAMPIERI
Cosa dicono gli ultimi sondaggi sulle regionali delle Marche?

Più si avvicina la data del voto, più il governatore uscente e candidato del centrodestra Acquaroli pare distanziare l'avversario del centrosinistra Matteo Ricci, anche sul web. Ecco l’andamento

di MARISA COLIBAZZI
Acquaroli-Ricci dagli industriali. Alta velocità, lite sui 2 miliardi: "Nessun euro tolto". "No, è falso"

Polemica sul bypass Pesaro-Fano, dibattito interrotto. Altro attacco dell’eurodem: "L’economia è ferma" . Ma il governatore FdI lo smentisce così: "Nel 2025 Pil su dello 0,8%, noi seconda regione per crescita".

di ANNA MARCHETTI
Acquaroli-Ricci, duello sulla sanità: “È colpa di chi l’ha definanziata”

Il governatore uscente di FdI: tagli e mancata programmazione, noi abbiamo invertito la tendenza. Lo sfidante dem: “Dalle liste d’attesa alla mobilità passiva, in questi cinque anni è peggiorato tutto”

di ILARIA TRADITI
Candidati governatori per la prima volta a confronto, il futuro delle Province. Acquaroli: riforma fallita. E Ricci: “Serve riassetto”

Organizzato dall’Upi ad Ancona, Gerardi non c’è. Il governatore Acquaroli: “Con legge Delrio più costi”. Il dem Ricci: patto istituzionale, Bolletta: attenzione ai doppioni, Mangani: ripristinare voto per il consiglio, Marinelli: stazione unica per gli appalti

di ILARIA TRADITI
Iva Zanicchi lancia la volata di Balzani alle regionali: “Se vinci torno a festeggiare”

Verso le elezioni, la cantante ospite alla cena del candidato di Forza Italia a Falconara, alla quale ha partecipato anche il presidente regionale Francesco Acquaroli. Ha cantato alcuni suoi brani cavalli di battaglia

Verso le regionali, Schlein ad Ancona con Ricci: “Sanità marchigiana in crisi, allarme salute mentale nei giovani”

La segretaria Dem ad Ancona all’ospedale di Torrette per la candidatura dell’europarlamentare Pd: “Il futuro è negli ospedali di comunità, cose che il governo sta tagliando anche nei fondi del Pnrr perché non credono nella sanità diffusa"

Elezioni Regionali Marche, Meloni e i big insieme ad Ancona per Acquaroli: dove e quando

Dopo la presentazione della Zes alla Mole Vanvitelliana, la premier e i due vice tornano nel capoluogo marchigiano a pochi giorni dal voto del 28 e 29 settembre. L’incontro segna un nuovo passaggio della campagna elettorale. Intanto, sui social, il governatore uscente risulta in vantaggio sull’avversario Matteo Ricci

di LORENZO PASTUGLIA
Sclavi al fianco di Orlandani: "Presa in giro"

Non è passata inosservata la presenza del sindaco di Tolentino Mauro Sclavi all’inaugurazione della sede elettorale a San Severino di...

di LUCIA GENTILI
Regionali Marche, lo studio: Acquaroli vince la sfida social contro Ricci

L’agenzia Socialcom Italia ha analizzato gli umori della rete riguardo alle elezioni del 28 e 29 settembre e i risultati sono stati svelati in anteprima su Rete4 nella trasmissione Quarta Repubblica

di ALESSANDRO CAPORALETTI
Politica