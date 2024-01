Befana 2024, gli eventi da non perdere in Emilia Romagna

Bologna, 5 gennaio 2024 - Per concludere al meglio e in bellezza il lungo periodo delle festività natalizie, arriva l'Epifania. Le città e la costa dell'Emilia-Romagna salutano il riposo in grande stile, con eventi, mostre e appuntamenti da non perdere. Eccone alcuni provincia per provincia.

Un'immagine della Befana a Imola negli anni passati

La Befana a Bologna

Tanti gli appuntamenti organizzati oggi a Bologna: l'Epifania si festeggia in grande stile tra via Rizzoli e Palazzo d'Accursio, arrivando fino all'Ippodromo Arcoveggio dove dalle 14.30 ci sarà un pomeriggio dedicato ai bambini e alla Casa del Risvegli Luca de Nigris. Tra le altre iniziative da segnalare anche l'evento a Fico, dove è stato allestito un percorso interattivo che racconta della Befana, diventata cattiva come per magia. Il laboratorio per bambini farà in modo che la nonnina dei dolciumi torni dolce e simpatica. Che Pasticcio di Befana aspetta i visitatori dalle 11 alle 17 (escluso l'orario delle 13). Alle 21, il Teatro Duse ospita Lo Schiaccianoci, con Carola Puddu.

Modena in festa

L'Epifania a Modena è musei e cultura: il Museo Civico è aperto dalle 10 alle 19, con alle 16 un laboratorio rivolto ai bambini. Apre le sue porte anche il Palazzo dei Musei (9.30-18.30), che ospita nella biblioteca Poletti la mostra di libri d'artista di Giulia Napoleone Il corpo della parola. Alle 16, sarà possibile seguirla con la guida del curatore Paolo Tinti. Visitabile la Galleria Estense dalle 10 alle alle 18, così come i Musei del Duomo (10-14 e 15-19). Poi, dalle 9.30 alle 18.30, è possibile salire sulla Ghirlandina. È prevista anche una visita doppia alle 17, per scoprire le meraviglie della Torre Civica e delle sale storiche del Palazzo comunale. Quattro fasce orarie permettono di visitare anche l'Acetaia comunale, e per finire Al Nuovo Diurno di piazza Mazzini (9.30-19), si può vedere il Duomo costruito con i mattoncini della Lego. Nel fine settimana sono visitabili le mostre della Fondazione Modena Arti Visive, il Museo Enzo Ferrari a Modena e il Museo Ferrari a Maranello e la Casa Museo Luciano Pavarotti.

Divertimento a Ferrara

La Befana arriva in piazza Trento e Trieste, ma sarà in cammino anche per Telethon nel centro storico. Alle 15, è in programma Al Castello con la Befana!, per visitare il Castello Estense. Dalle 15.30, in piazza Municipale sono previste animazioni per bambini, in attesa della Befana che sarà lì alle 17. Un grande fantoccio, poi, verrà bruciato in corso Porta Reno alle 18. Tutti i musei civici di Ferrara sono aperti, così come il Museo della Cattedrale, il Castello e il Palazzo dei Diamanti, che ospita la mostra dedicata ad Achille Funi (9.30-19.30).

Giornata da non perdere a Parma

Tanto attesa l'Epifania nei castelli del Ducato, con visite ed eventi per i più piccini. Per festeggiare, ricche attività nei Musei Civici che sono aperti. Sono in programma la presentazione del Castello dei Burattini - Museo Giordano Ferrari alle 11, seguito da spettacoli e laboratori artistici per piccini. Visitabile anche la Pinacoteca Stuard, dove sarà presentato alle 16.30 il percorso museale. Arriva la musica alle 16 alla Chiesa di San Francesco del Prato, dove c'è il Concerto dell'Epifania con i Musici di Parma. Alle 17, spazio alla recitazione al Teatro del Cerchio con Il gatto e la volpe. Alle 18, nel Parco della Cittadella, il festival internazionale di circo contemporaneo e magie nouvelle, Tutti matti sotto zero, fa partire la serata.

Così ‘tutte le feste porta via’ a Reggio Emilia

La nonnina dei dolciumi è pronta per volare con la sua scopa anche a Reggio Emilia. Se la mattina la Befana va al Centro sociale La Mirandola (calze, pop corn e intrattenimento per tutti i bambini), alle 16 è in piazza Prampolini con A spasso con la Befana. Al Parco del Popolo, la pista di pattinaggio è ancora operativa. Dalle 9 alle 18, poi, alla Chiesa di San Girolamo si può vedere la Mostra dei Presepi in cammina con San Francesco.

Gli appuntamenti a Piacenza

Come a Parma, si festeggia la Befana con l'iniziativa L'Epifania nei castelli del Ducato, come al Castello di Gropparello, che propone una visita guidata e un'avventura nel bosco. Ma la Befana a Piacenza è in sella alle due ruote. Torna la tradizionale Motobefana, evento di B.A.C.A. I motociclisti vestiti da Befana si ritrovano alle 9 sul Pubblico Passeggio e alle 10 partono per girovagare per la città. Alle 11 di nuovo al punto di partenza, per distribuire caramelle e dolciumi. Dalle 10.30 alle 19.30, sarà aperto Xnl - palazzo Ex-Enel -, per due speciali visite guidate.

Canti, musica e divertimento già dalla mattina. A Forlì dalle 10 alle 12.30, ore di musica con il coro della Scuola di Musica L'Arcangelo nella Casetta di Cristallo, mentre all'esterno in piazzetta della Misura ci sono attività di clownterapia. Alle 15, Radio Bruno anima le strade con un dj-set, in attesa di uno spettacolo che unisce danza, ghiaccio e cielo. A seguire, la calata dal campanile di San Mercuriale della Befana scortata dai vigili del fuoco. Dalle 17.30 alle 18.30, le ultime esibizioni di Forlì che brilla Music Edition.

Le proposte a Ravenna

I bambini sono intrepidi per l'arrivo delle calze dei dolci. A Ravenna si può trascorrere la giornata al Mar - Museo d'arte della città di Ravenna, con un laboratorio e un percorso guidato in mostra. Alle 15, poi, Le Befane in Vespa raggiungono piazza del Popolo, con la sfilata che arriva fino a piazza Kennedy. In via dell'Almagià 2, è in programma Arriva la Befana Gianduja e la corona del re, seguito da laboratori a tema e alle 17 dallo spettacolo di burattini tradizionali. La Befana viaggia anche via mare a Marina di Ravenna.

La Befana è sempre in movimento e dalle 10.30, nel Borgo San Giuliano, propone un momento di attività fisica per grandi e piccini. Ma la vecchia signora arriva dal mare in flyboard, giungendo in piazzale Boscovich alle 15. Alle 15.30, a Torre Pedrera, è in sella a una moto d'acqua: divertimento e spasso assicurato con uno spettacolo del gruppo Aquabike.