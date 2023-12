Lo chef Igles Corelli: “Il menù delle feste? Stellato ma alla portata di tutti”

Bologna, 15 dicembre 2023 – “Ho sempre dato da mangiare alle persone ricche, con prodotti molto costosi. Oggi, grazie a questa iniziativa, metto in campo la mia cucina di qualità al servizio di tutti”. È con questo spirito che lo chef Igles Corelli ha portato la sua cucina anche a Bologna. Il progetto - nato dalla collaborazione con la cooperativa Conad Nord Ovest, Emmedood e Corelli – prevede la valorizzazione di alcuni prodotti del territorio. Quattro ricette tradizionali, e alla portata di tutti, rivisitate da Corelli in chiave gourmet e che sarà possibile acquistare dai clienti dei supermercati Conad Nord Ovest - quindi in Toscana, Emilia (solo le provincie di Bologna, Ferrara e Modena), Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria - dal 16 dicembre 2023 al 10 gennaio 2024.

Lo chef Igles Corelli al lavoro

Il menù e i costi

Un connubio perfetto tra tradizione, innovazione e creatività di un cuoco cinque volte stelle Michelin.

Dal Risotto GoroBlu fino ai Tortelli di zucca. E poi, come secondi il Coppone di maiale e il classico Cotechino in Galera. Come dolce il Panettone tradizionale, tra i primi sessanta in Italia secondo il Gambero Rosso. Secondo lo storico chef del Trigabolo di Argenta, "grazie a questi prodotti di qualità siamo riusciti a lavorare bene sulle materie prime, così da dare ai clienti dei supermercati Conad Nord Ovest un buonissimo prodotto in termini di rapporto qualità-prezzo, ad un costo di 5,50€ per i primi e di 6,90€ per i secondi. La scelta di servire il Granchio Blu deriva dall’idea di trasformare la minaccia all’ecosistema marittimo causato dell’invasione del Granchio Blu di Goro, in una risorsa preziosa. Ho già in cantiere altre sette ricette che verranno approvate in futuro e che speriamo il pubblico approvi”.

La gastronomia italiana, un patrimonio

L’iniziativa è stata presentata questa mattina all'hotel Sydney. Lo chef ha preparato i quattro piatti che verranno poi commercializzati a un parterre di ospiti di spicco nel mondo della cucina e dell'imprenditoria nel settore gastronomico. ‘’È importante promuovere e sostenere il patrimonio enogastronomico italiano che è ricchezza della nostra tradizione e che insieme al nostro patrimonio culturale, storico, artistico è la forza trainante del nostro Paese, elementi che tutto il mondo ci invidia”, dice Alessandro Bacciotti, direttore commerciale Conad Nord Ovest.

“Una nuova avventura con Conad Nord Ovest e con Igles che ci sta dando grandi soddisfazioni. Una sinergia che penso si noti nei nostri quattro piatti, molto equilibrati e ben fatti. Per noi che siamo nati da un’idea di uno dei soci Conad è un grande onore collaborare loro, che per primi ci hanno dato fiducia”, commenta Mirko Muccioli, amministratore delegato di Emmefood. “Pronti anche ad inaugurare nel 2024 un nuovo stabilimento a San Mauro Pascoli che presenterà tutte le nuove tecnologie innovative in ambito gastronomico e in termini di qualità del prodotto”, conclude Muccioli.