Festa della lavanda, gli eventi nei campi più belli dell’Emilia Romagna

Bologna, 23 giugno 2023 – Un fine settimana all’insegna della lavanda in tutta l’Emilia Romagna. Da Piacenza alla Romagna sabato 24 e domenica 25 giugno si celebra la Festa della Lavanda con tanti eventi nei lavandeti in fiore. La fine di giugno, infatti, è il periodo migliore dell’anno per godersi i colori e i profumi delle fioriture.

Ecco alcuni luoghi dove godersi questo singolare appuntamento tra le distese di fiori viola dal profumo inconfondibile e sentirsi all’istante dentro a un quadro impressionista di Monet.

A Vernasca (Piacenza) aperitivo tra i filari

Sabato a Vernasca, in val d'Arda, un aperitivo bucolico fra i filari in fiore alla Lavanda delle Streghe, una piccola produzione biologica di lavanda naturale, condotta da due giovani laureate. La novità del 2023 sono i servizi fotografici nel campo di lavanda dedicati agli amici a quattro zampe e alle loro famiglie, curati da una fotografa professionista.

A Viano (Reggio Emilia) cena, picnic e brunch

Sulle colline di Viano, in Provincia di Reggio Emilia, una cena sotto le stelle, seduti in un campo di lavanda è l’appuntamento di domenica sera 25 giugno all’Azienda Agricola Valtresinaro. L’evento sarà’ replicato ogni domenica fino al 31 luglio, insieme al brunch e ai picnic, dal lunedì al venerdì, fra piante di lavanda, calendula, piante officinali, girasoli e piccoli frutti. Martedì 4 luglio c’è un picnic con l’accompagnamento dell’Orchestra delle Terre Verdiane e il soprano Renata Campanella in omaggio a Ennio Morricone.

A Baiso (Reggio Emilia) la Festa della lavanda dei Calanchi

L’ingresso è gratuito, non serve prenotazione per la Festa della lavanda dei Calanchi a Baiso, sulle colline e i calanchi a mezz’ora da Reggio Emilia. Per tutto il giorno, dalle 9 e 30 alle 22, l’Azienda Agricola ‘Le Erbe dei Calanchi’ accoglie gli ospiti con tanti intrattenimenti: grandi e piccoli potranno passeggiare tra i filari viola, imparare a riconoscere le erbe spontanee, partecipare a laboratori di distillazione della lavanda.

A Casola Valsenio (Ravenna) fra picnic e passeggiate

Si fa festa al Giardino delle Erbe, dove crescono varie specie di lavanda, dai fiori blu, ai viola fini alla delicata lavanda rosa. Sabato 24 e domenica 25 sono previste visite guidate per scoprire tutti i segreti di questa pianta tanto adorata, ma anche picnic e merende ‘in viola’, distillazione di olio essenziale. C’è anche il laboratorio per intrecciare le spighe di lavanda. Davanti al Giardino delle Erbe passa anche la famosa Strada della Lavanda, che segue la SP 67 verso Fontanelice e la SP 63 verso Zattaglia. Sabato sera in paese a Casola Valsenio c’è la Notte Viola, con musica, degustazioni e mercatini.

A Monteveglio (Bologna) camminata botanica

Sulle colline bolognesi a giugno e luglio il paesaggio si colora di viola e di magia. Equipaggiati di scarponcini e cappellino, domenica 25 giugno, alle 9 e 30 si è pronti per la camminata botanica in uno dei campi più belli di lavanda: quello a Val di Pozzo a Savigno, vicino al Santuario di Santa Maria di Rodiano. La passeggiata è organizzata dagli Amici del Parco di Monteveglio e di Savigno, costo 5 euro, con spuntino finale offerto dagli organizzatori. Un evento che verrà replicato anche il 1, 2 e 6 luglio.

A San Bartolomeo in Bosco (Ferrara) mercatini, brunch e corsi

La Festa della Fioritura torna sabato 24 giugno, dalle 10 alle 20, nel profumato campo di lavanda di San Bartolomeo in Bosco, in Provincia di Ferrara. Tante le attività organizzate: dal mercatino di prodotti del territorio, ai corsi di autoproduzione, e ancora brunch e aperitivi. Senza dimenticare le lezioni su come usare l’olio essenziale, l’idrolato ed i fiori essiccati.

A Castrocaro Terme (Forlì Cesena) una serata al suono dell’arpa celtica

C’è anche una serata in un campo di lavanda al suono romantico di un’arpa celtica fra gli appuntamenti della Festa della Lavanda. Si tiene all’Agriturismo il Casale Bio, a Castrocaro Terme, dove crescono 7.000 piante di lavanda officinale biologica. Domenica 25 giugno, dalle 19 alle 20 e 30 appuntamento nel campo con la melodia dell’arpa celtica. Durante il giorno passeggiata guidata e raccolta della lavanda, pranzo in agriturismo, laboratorio olfattivo.

All’Oasi dei Ghirardi (Parma) la passeggiata tra le farfalle

Una passeggiata guidata nell’oasi dei Ghirardi, nell'alta Val Taro, sull'Appennino parmense, tra i campi di lavanda in piena fioritura. La riserva naturale Wwf è un angolo di paradiso per tantissime farfalle colorate, bombi e api selvatiche. L’appuntamento gratuito di sabato 1 luglio, dalle 15 e 30 alle 19 e 30, è organizzato dal Wwf Parma e dai Parchi del Ducato.

A San Tomè (Forlì) passeggiate, picnic e tante sfide

Il lavandeto di San Tomè (Forlì), come ogni campo di lavanda, è sempre meta di fotografi e instagramers. Qui la Festa della Lavanda è in programma sabato 1 e domenica 2 luglio, con un’anteprima venerdì 30 giugno. Dopo l’apericena di venerdì, la festa entra nel vivo sabato e domenica. Partono le sfide: la caccia al tesoro a squadre e le prove di regolarità in campo di aratura. Non mancano le passeggiate in lavanda e i picnic serali: bisogna portarsi una coperta poi al resto, vale a dire piadina, salsiccia e altro, ci pensa l’organizzazione.