Notte Rosa 2024: ecco 10 eventi da non perdere nel weekend dal 5 al 7 luglio

Rimini, 3 luglio 2024 – Ormai ci siamo: torna da venerdì 5 a domenica 7 luglio il momento dell’anno in cui le spiagge della Riviera Romagnola, ma non solo, si colorano di rosa. C’è grande clima di festa in vista della Notte Rosa 2024 e per aiutarvi a scegliere dove andare, considerata la ricca offerta di serate e spettacoli proposta dall’evento lungo tutto il territorio romagnolo (e ferrarese), ecco un evento di 10 eventi da non perdere tra spettacoli, flash mob, concerti, dj set e molto altro ancora.

L’ora X scatta alle 18 di sabato 6 luglio. Allo scoccare della gente l’intera Romagna, dalle coste fino all’entroterra, sprigiona energia positiva in occasione del flash mob ‘Weekend Dance’. Il tutto si svolge in differenti luoghi di ritrovo, tra piazze e viali, in ben 11 località della Romagna: Bellaria-Igea Marina, Cattolica, Cervia, Cesena, Comacchio, Faenza, Forlì, Misano, Rimini, Riccione, Sarsina. In questi luoghi esperti ballerini guideranno i partecipanti e contribuiranno a fare diventare la Romagna la pista da ballo più grande d’Italia. La canzone scelta per le varie coreografie è ‘Weekend Dance’, il brano realizzato per l’occasione da Moreno il Biondo e Claudio Cecchetto e interpretato dall’orchestra gen Z del liscio Santa Balera insieme al rapper Word e alcuni dj. E’ già disponibile sui social e sul sito della Notte Rosa il video tutorial della coreografia a cura di Alessia Molinari di Cruisin’Arts.

Il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad insieme all'assessore Corsini e Claudio Cecchetto

Venerdì 5 luglio, sul palco allestito a piazzale Fellini, grandi nomi della scena musicale italiana si preparano a fare muovere il centro di Rimini. Vivo Concerti organizza un concerto che avrà come ospiti principali due giovani cantanti ma già di grande successo come Blanco e Gaia, le cui esibizioni sono seguite da quella del noto dj e producer Shablo, accompagnato dal collega Joshua, e da quella del cantante rap Epoque. La serata, che vede come madrina e presentatrice Roberta Lanfranchi, inizio alle 21 per finire intorno a mezzanotte.

La sera stessa, a piazzale Kennedy, da non perdere l’evento ‘Discoradio Party RDS 100% Grandi successi’, con ospiti i mitici Eiffel 65.

Sul palco di piazzale Roma arriva un cantautore sulla cresta dell’onda, dalle sonorità facilmente riconoscibili e reduce dalla partecipazione a Sanremo 2024 con il singolo ‘Onda Alta’. Parliamo naturalmente di Dargen D’Amico, che nella serata di sabato 6 si esibisce a Riccione in quanto tappa del suo tour estivo nei festival. L’artista milanese è il protagonista assoluto del ‘Capodanno dell’estate Sotto il sole di Riccione’, evento a ingresso libero in uno dei capoluoghi italiani della movida.

Il comune di Gatteo a Mare dedica l’intera giornata di domenica 7 luglio alla canzone simbolo del territorio, che proprio nel 2024 compie 70 anni dall’uscita. Il ‘Romagna Mia Day’ inizia già a partire dalle prime luci del giorno con il concerto dei Santa Balera e Moreno il Biondo al Bagno Corrado. Alle 16.30, sulla spiaggia di Gatteo, flash mob a cura dei ragazzi del Gatteo Mare Summer Village. Alle 21.30, infine, Moreno il Biondo torna insieme all’orchestra Grande Evento per una serata danzante all’Arena Rubicone, con Riccarda Casadei come ospite speciale.

Come ogni anno, allo scoccare della mezzanotte tra venerdì e sabato, la Riviera Romagnola si ferma ad ammirare lo spettacolo pirotecnico dei fuochi d’artificio. La magia dei fuochi torna per colorare le colline, il mare e il cielo e omaggiare l’evento che ogni anno anima un territorio più vivo che mai come quello romagnolo. I comuni dove saranno accesi i fuochi d’artificio sono i seguenti: Comacchio, Milano Marittima, Cesenatico, San Mauro Mare, Gatteo Mare, Bellaria Igea-Marina, Rimini, Riccione, Misano Adriatico e Cattolica.

Notte Rosa presente anche nei parchi divertimenti della Romagna, da Acquafan fino all’acquario di Cattolica. Tra le attrazioni di Mirabilandia, Claudio presenta l’evento ‘Weekend Dance’ che si appresta a fare ballare e divertire i visitatori fino alle 23. La serata, in programma sabato 6 luglio, è organizzata in collaborazione con il Samsara di Riccione e vede alternarsi in console Danilo Saclì, Cristina Oliveira e Fabio Marzo. Sulle note delle più celebri hit estive, due squadre di ballerini si sfideranno per una gara di ballo tutta da seguire presentata dai comici Claudio Lauretta e Leonardo Fiaschi.

Rimini - La conferenza stampa per la Notte Rosa Weekend Dance - il gruppo amministrazioni e organizzatori

Venerdì 5 luglio, la spiaggia di Rimini diventa vero e proprio luogo di ritrovo con questa iniziativa ricca a sua volta di diversi eventi. Si tratta di una rassegna di vari spettacoli, nel quale vengono riproposti format di grande successo delle passate edizioni come ‘Un mare di vino’ o ‘Un mare di fuoco’ fino alla suggestiva passeggiata in riva al mare. Gli spettacoli sono posti a cadenza ritmata lungo la distesa di sabbia, alternando spettacoli musicali a esibizioni dal vivo con balli, animazione, mangiafuoco e animatori.

Un’esperienza alternativa a Lido di Savio (Ra), lontani dal caos delle discoteche e le piste da ballo. Arriva ‘La giostra del benessere’, un festival a tema zen dedicato al benessere e al mondo olistico in programma sabato 6 luglio a partire dalle 18. L’evento include stand, esibizioni, balli, musica a tema zen e workshop conferenziali e di gruppo sulle tematiche olistiche. Si tratta di due giorni di full immersion nel mondo zen, tra letture, tarocchi, meditazioni, yoga e incontri con ospiti speciali.

I locali della Riviera, famosi in tutto il mondo, sono pronti a fare ballare il popolo della notte con grandissimi ospiti. La serata inaugurale di venerdì 5 luglio prevede l’esibizione del re della musica dance italiana, Gigi d’Agostino, che torna sotto la piramide del Cocoricò per regalare ai fan l’ennesima notte indimenticabile. Sono tre, invece, gli appuntamenti a Villa delle Rose: il 5 luglio tocca alla serata Clorophilla W/TBA con i dj Manuelito, Samuele Sartini e Tanja Monies, sabato 6 luglio arrivano i Martinez Brothers per l’evento “Club Couture” e domenica 7 luglio conclude la tre giorni l’evento ‘Vida Loca-Summer Tour 2024’. Al Beky Bay di Bellaria-Igea Marina si balla prima con Febbre a 90, venerdì 5 luglio, poi con ‘Random-Una festa a caso’, serata a tema casual. Concludiamo l’elenco di ospiti con Baby K, con un concerto in programma venerdì 5 luglio al Matilda di Marina di Ravenna, e il dj olandese Martin Garrix, allo Space di Riccione sabato 6 luglio.

Spazio alla grande musica al ‘Teatro Galli’ in piazza Cavour a Rimini. Ludovico Einaudi, il celebre compositore noto per lo stile unico che mescola elementi classici e contemporanei, apre la rassegna ‘Percuotere la mente’ con il concerto ‘In a Time Lapse’. L’evento consiste in un viaggio musicale accompagnati dalle melodie dell’artista, eseguiti da un complesso di musicisti di grande livello. Tra questi troviamo Federico Mecozzi al violino e viola, Redi Hasa al violoncello, Rocco Nigro alla fisarmonica, Alberto Fabris al basso elettrico e tanti altri.