Le mostre da vedere in Emilia Romagna durante le feste

Bologna, 22 dicembre 2024 - Dall’arte antica di Correggio, Guercino, Guido Reni, Dosso Dossi, all’Impressionismo di Henri De Toulouse Lautrec e Renoir, dalla street art con Banksy, Obey, Blek, Keith Haring, all’arte moderna di Salvador Dalì, Marcel Duchamp, Man Ray, Yves Tanguy, Giorgio de Chirico, Max Klinger, Andy Warhol, Magritte, Max Ernst, Joan Miró.

E ancora: l’arte contemporanea di David Tremlett, la mostra su Vittorio De Sica, quella delle Ferrari e quelle dedicate alla fotografia di Luigi Ghirri, Tina Modotti, Martin Parr, Vivian Mayer, solo per citarne alcuni.

Pullula di mostre la stagione invernale 2024/2025 in Emilia-Romagna: le vacanze natalizie possono essere l’occasione perfetta per visitarle, approfittando delle aperture anche nei giorni di festa (consultare sempre il sito web del singolo evento per informazioni e modalità di prenotazione). Ecco, allora, un resoconto non esaustivo delle iniziative in calendario lungo tutta la via Emilia, da Piacenza a Riccione.