Ville e castelli da scoprire tra Bologna e Modena: dove andare

Bologna, 21 gennaio 2025 - Al via "Alla scoperta di ville e castelli tra Bologna e Modena", la rassegna turistico-culturale che dal territorio bolognese si amplia, quest’anno, a quello modenese.

Un’occasione per immergersi nella storia, nell’arte e nelle bellezze architettoniche di un territorio affascinante.

Primo appuntamento sabato 1 febbraio a Palazzo Coccapani d’Aragona (Modena).

Promossa dal Territorio Turistico Bologna-Modena, formato da Provincia di Modena e dalla Città metropolitana di Bologna con il Comune di Bologna, in collaborazione con il Comune di Modena, la rassegna offre l’opportunità di visitare ville, castelli, palazzi storici, torri e monumenti particolari, alcuni dei quali aperti al pubblico in esclusiva.



Circa 60 gli appuntamenti della rassegna che si terranno, nel corso dell’anno a partire dal 1° febbraio e nel fine settimana. Con appuntamenti fissati generalmente tutte le domeniche e un sabato al mese, per offrire ai partecipanti un ricco calendario di proposte.

Al momento è già possibile prenotare gli appuntamenti fino al 30 marzo.

Il programma sarà pubblicato ogni tre mesi fino alla fine dell’anno.

Le iniziative sono organizzate in collaborazione con soggetti pubblici e privati che gestiscono i luoghi e con guide turistiche e coinvolgeranno tutto il territorio. Tutte le informazioni dettagliate si trovano su visitmodena.it e extrabo.com/it