Meteo, allerta gialla per vento in Emilia Romagna: ecco dove e quando

Bologna, 22 aprile 2023 - In un weekend lungo cruciale per il turismo, con tutti in giro per il ponte del 25 aprile, in Emilia Romagna arriva un'altra allerta gialla meteorologica - stavolta per vento - sulle province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Forlì-Cesena, Rimini, Piacenza e Parma.

L'Arpae specifica che l'allerta è valida dalle 00:00 del 23 aprile 2023 fino alle 00:00 del 24 aprile 2023.

Si segnala poi che nella seconda parte della giornata di domenica 23 aprile sono previsti sulle aree del crinale appenninico venti di burrasca moderata (tra 62 e 74 km/h), provenienti dai quadranti meridionali; a partire dalle ore serali il settore appenninico occidentale comincerà a essere interessato anche da precipitazioni.

La mappa delle previsioni