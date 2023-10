Stefano Bonaccini diventa nonno nella giornata dei nonni: “Benvenuta Carolina”

Bologna, 2 ottobre 2023 – È nata oggi, lunedì due ottobre, la nipote del presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. La piccola Carolina è venuta alla luce all’ospedale di Carpi, proprio nella giornata dedicata ai nonni, così come ricordato nel post che il governatore ha pubblicato sui suoi canali social per dare il benvenuto alla nipotina. “Benvenuta Carolina. Diventare nonni nel giorno della festa dei nonni, vale doppio? - questa la frase che accompagna la foto in cui appare la mano della piccola, appena nata, stretta a quella di mamma Maria Vittoria - Una carezza a mamma Vicky e un abbraccio a papà Pietro”.

Il presidente, in un giorno così speciale, ha colto inoltre l’occasione anche per ringraziare pubblicamente “Giulia Pellizzari e tutti gli operatori sanitari del reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale di Carpi - continua il presidente - esemplari per qualità professionali e umane”.

Un’emozione ‘doppia’, quasi difficile da riassumere in poche parole, in una giornata in cui il ‘neo’ nonno potrà ora celebrare insieme alla famiglia e alla piccola appena arrivata. E a cui si uniscono i tanti, tantissimi messaggi di affetto da parte degli emiliano romagnoli e non solo: soltanto pochi minuti dopo la pubblicazione del post, infatti, sono stati migliaia i commenti raccolti sui diversi canali social del presidente.

“Diventare nonni è un dono prezioso, che auguro possa portare nella sua vita tanta felicità e amore” scrive un cittadino, unendosi ai tanti altri commenti lasciati sotto lo scatto pubblicato: “Benvenuta alla piccola e congratulazioni ai genitori e ai nonni, nel giorno a loro dedicato”. E ancora: “Che splendida coincidenza. Benvenuta Carolina e buona vita”. Una coincidenza, sì, che sembra quasi fare da ‘ciliegina sulla torta’ a un evento ricco di emozioni: l’emozione, indescrivibile, di diventare nonni.