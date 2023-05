Alluvione, alla Coop elettrodomestici a metà prezzo

Ravenna, 27 maggio 2023 – Tutti abbiamo visto, tra le foto simbolo di questa terribile alluvione, quelle montagne di elettrodomestici da buttare che si affollano sulle strade delle città e delle cittadine travolte dall’alluvione del 16 e del 17 maggio. Cataste di ferri color fango, inservibili, che portano via anche la speranza di una vita normale: vestiti profumati e stirati, piatti puliti, cibo saporito e ben cotto.

Per aiutare il ritorno alla normalità, Coop Alleanza 3.0 (video) ha deciso di scontare al 50% grandi e piccoli elettrodomestici per i soci delle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini. I prezzi ridotti saranno validi fino al prossimo 11 giugno su prodotti che non siano già in promozione. Ai soci verrà chiesto alle casse di esibire un documento di identità comprovante la residenza per l'applicazione dello sconto. Sarà possibile però acquistare un solo articolo per ogni tipologia di prodotto, in modo da "estendere al maggior numero di persone la possibilità di beneficiare della promozione". Nell'iniziativa sono coinvolti il Centro Esp di Ravenna, Il Globo di Lugo, Le Maioliche di Faenza e I Malatesta di Rimini.

"Non smettiamo di studiare soluzioni a favore delle famiglie colpite dall’alluvione - afferma Franco Buluggiu, direttore commerciale di Coop Alleanza 3.0 - e con questa iniziativa vogliamo dare un ulteriore aiuto alla normalizzazione della vita dei nostri soci e consumatori. Lo facciamo con un'azione importante sul piano economico, mettendo ulteriori risorse a disposizione delle comunità che serviamo, nella convinzione che i nostri soci e i nostri clienti sapranno dimostrare senso civico e di responsabilità, limitando gli acquisti a ciò che realmente serve loro per la ripartenza".