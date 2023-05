Emilia Romagna, diretta alluvione 27 maggio 2023: la ministra Santanché a Rimini per rilanciare il turismo

Bologna, 27 maggio 2023 – Oggi la ministra del turismo Daniela Santanché sarà a Rimini insieme al governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini per provare a portare una ventata di ottimismo, dopo la tragedia dei giorni scorsi con l’alluvione che ha devastato la regione.

Con la stagione estiva alle porte, dunque, l’Emilia Romagna prova a rimboccarsi le maniche ed è pronta a ospitare i turisti che sceglieranno il mare o le città d’arte dell’entroterra. Santanché e Bonaccini illustreranno le misure prese da governo e Regione per far ripartire subito il turismo e non permettere che si aggiunga “alla tragedia anche la tragedia economica”, come aveva detto la ministra Santanché a poche ore di distanza dalla devastazione prodotta dal maltempo.

Sempre oggi si celebreranno alle 10.30 a Forlì i funerali di Franco Prati e Adriana Mazzoli, i due coniugi sorpresi dalla piena nella loro casa in via Padulli alla Cava. Ieri, invece, sono state celebrate le esequie della coppia di Cesena Sauro Manuzzi e Marinella Maraldi (video), marito e moglie di 69 e 72 anni, morti dopo essere stati travolti da un’ondata d’acqua piombata nelle campagne di Ronta. Ultimo saluto, a pochi chilometri di distanza, anche per il 77enne Riccardo Soldati.

Ma ieri è stata anche la giornata della corsa ai vaccini conto il tetano e l’epatite A sia a Solarolo, ma soprattutto a Conselice (video), dove l’acqua putrida e ristagnante, che ancora è presente in paese, provoca rischi sanitari. Ma la popolazione è accorsa numerosa negli hub vaccinali messi a disposizione dell’Ausl e già alle 7 del mattino c’era chi aspettava fuori dalla porta.

A quasi dieci giorni dall’allagamento del paese, con ancora parecchie strade e campi sotto l’acqua, i cittadini sono preoccupati di un’eventuale emergenza sanitaria e vogliono continuare i lavori di sgombero e pulizia in sicurezza. Ed è anche per questo che la sindaca di Conselice Paola Pula ha emanato un’ordinanza in cui si imponeva ai cittadini delle zone ancora allagate di lasciare le proprie abitazioni per motivi igienico sanitari.