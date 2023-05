Le scuse del sindaco di Forlì al funerale di Franco Prati e Adriana Mazzoli: “Qualcosa non ha funzionato”

Forlì, 27 maggio 2023 - E’ stato il vescovo Livio Corazza a celebrare l’addio, nella chiesa della Pianta, a Franco Prati, 64 anni, e della moglie Adriana Mazzoli, di 53: i due sono morti nella loro casa di via Padulli, nel quartiere Cava, sommersi dall’alluvione che qui è stata causata dalla piena del fiume Montone.

Alluvione a Forlì: il funerale di Franco Prati e Adriana Mazzoli

Monsigor Livio Corazza, durante l'omelia, ha parlato dell'amore che ha unito i due coniugi, prendendolo come esempio di vita per chi resta. "Negli ultimi istanti - ha detto il vescovo - hanno cercato di uscire insieme e, nel pericolo, l'uno ha pensato all'altra. Loro non ce l'hanno fatta, ma ci hanno insegnato la reciproca solidarietà. Scusateci se non siamo riusciti a salvarvi”.

Anche il sindaco Gian Luca Zattini (video) è intervenuto durante le celebrazioni, con la voce incrinata dal pianto che gli ha imposto qualche esitazione per tenere a bada l'emozione: "Adriano e Franca sono martiri di qualcosa che è sfuggito alle istituzioni. Non abbiamo capito che il mondo è cambiato e questa mancanza ci ha fatto agire come avrebbe avuto senso fare 50 anni fa. L'impegno che ci dovremo prendere tutti è di metterci nella condizione che il loro sacrificio non sia vano. In tanti mi chiedono perché sto chiedendo scusa, ma ora è il momento delle scuse. Di dire che qualcosa non ha funzionato, e un sindaco deve farsi carico anche di questi momenti, perché un sindaco non serve solo a tagliare nastri. Gli unici che non hanno responsabilità in questa vicenda sono le due persone in queste bare".