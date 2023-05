Alluvione Conselice, azienda Unigrà sommersa da acqua sempre più scura. Video

Ravenna, 27 maggio 2023 – La situazione a Conselice, nel Ravennate, uno dei comuni più colpiti dall'alluvione che si è abbattuta sull'Emilia-Romagna, è in graduale miglioramento. Restano però diverse abitazioni ancora sott'acqua: in una consistente parte della città e dei campi agricoli attorno sembra letteralmente di vedere il mare per l’enorme massa d’acqua (video), mentre attorno all’azienda Unigrà l’acqua diventa sempre più nera (video).

Nonostante l'ordinanza firmata ieri dal sindaco che impone ai cittadini delle zone ancora allagate di lasciare le proprie case per motivi igienico sanitari le uscite proseguono a rilento. Sono ancora 600 circa le persone all’interno della zona rossa, il deflusso va avanti ma è opportuno che chi si trova ancora con dell'acqua nel proprio immobile, anche per pochi centimetri, lasci l'abitazione perché le condizioni igieniche non sono buone.

Alla mattinata di oggi sul fronte delle uscite, non è che si sia mosso molto ma, se ce ne saranno, è considerato più facile che siano tra oggi e domani, visto che i Vigili del Fuoco stanno consegnando le ordinanze e i presidi medici per muoversi correttamente nell'acqua e uscire.

Altitudine di Conselice

Il centro abitato di Conselice ha un’altitudine di 6 metri sopra il livello del mare, in un'area idrografica delimitata dagli argini dei fiumi Sillaro ad ovest, Reno a nord e Santerno a est. Essendo una zona bonificata, poi, è facile che le acque quando fuoriescono si ritrovino un un territorio del tutto pianeggiante, in cui non ci sono dislivelli che permettono lo scorrimento dell’acqua. Per questo motivo, questa enorme massa d’acqua rimane ferma dov’è e stagna. Le idrovore sono sempre al lavoro, seppur lentamente.

Quanto ai tempi di una asciugatura totale della fascia abitata, si parlava, ieri e l'altro ieri, di una settimana come ipotesi peggiore. Ma tutto è in divenire: dal Consorzio di bonifica, con un sistema di canali e di pompe che portano via l'acqua, stanno continuando a calibrare e fare tentativi e se si sbloccano alcuni canali che, sino ad ora sono risultati infangati o chiusi la previsione potrebbe anche migliorare.

Il fronte sanitario

Sul versante sanitario non ci sono epidemie in atto ma più l'acqua ristagna più il rischio aumenta anche perché a Conselice si sta facendo molto caldo e ci sono già molte zanzare e tutta l'attività che è stata fatta dall'Amministrazione è a titolo precauzionale.

Conselice, case e strade allagate

Vaccinazioni anche lunedì 29 maggio

Dopo la grande affluenza per le vaccinazioni per l'antitetanica e contro l’epatite A di ieri, anche oggi molti cittadini di Conselice si sono presentati per vaccinarsi, nonostante non fossero in programma sedute. Visti però i numerosi cittadini in attesa, anche oggi sono proseguite la vaccinazioni.

Lunedì 29 maggio, invece, a Ravenna, Faenza e Lugo ci sarà una seduta straordinaria per l’antitetanica a libero accesso.

L'invito ad accedere è rivolto a coloro che non sono mai stati vaccinati per il tetano oppure hanno fatto l'ultima dose di richiamo da più di 10 anni.

L'accesso presso gli ambulatori avviene in modo diretto senza necessità di prenotazione, nelle sedi dell’Igiene Pubblica di Ravenna (Cmp - via Fiume Abbandonato 134) dalle ore 14 alle ore17.30; Lugo ( Viale Masi 18/20) dalle 8,30 alle 12.30; Faenza ( Via Zaccagnini 22) dalle ore 14 alle ore 17.30.