Instagram e Facebook down in Emilia Romagna: cosa è successo

Bologna, 5 marzo 2024 – Instagram e Facebook down anche in Emilia Romagna. Per alcune ore i due social di Meta sono rimasti inattivi questo pomeriggio a partire dalle 16.30 in tutta Italia e in tutto il mondo, con moltissime segnalazioni arrivate anche in regione.

Il primo a ripartire è stato Facebook, dopo un’ora di disservizi, Instagram lo ha seguito poco dopo. Il mal funzionamento non avrebbe invece coinvolto Whatsapp, Twitter e Telegram.

Cos’è successo

Sono state migliaia le segnalazioni registrate da Downdetector Diversi problemi per Facebook: la piattaforma è ripartita dopo un’ora in cui non era possibile nemmeno accedervi, con diversi utenti che sono stati esclusi dal login dell’applicazione.

Instagram, invece, non permetteva di vedere post e storie, con moltissimi utenti che si sono ritrovati la scritta “Impossibile aggiornare il feed” sul proprio account.

Segnalazioni anche per Threads, il nuovo social lanciato da Mark Zuckerberg a dicembre anche in Italia.

A salvarsi Whatsapp, Telegram e Twitter, che non avrebbero avuto problemi nè di accesso nè di funzionamento. Anzi, sono stati moltissimi gli utenti che sul mondo X ironizzavano sulla situazione dei due social concorrenti, con meme divertenti.

La risposta di Meta

Dopo più di un’ora di disservizi, Meta ha fatto il punto su quello che stava succedendo, attraverso il portavoce Andy Stone: “Siamo consapevoli che le persone hanno problemi di accesso ai nostri servizi – le sue parole – Ci stiamo lavorando". Poco dopo, infatti, sia Facebook che Instagram sono ripartiti in tutto il mondo.