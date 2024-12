Babbi Natale di corsa per solidarietà a Terre Roveresche, la carica dei trecento

Terre Roveresche (Pesaro Urbino), 22 dicembre 2024 – Oltre 300 Santa Claus hanno dato vita questa mattina alle 17esima edizione di “Babbi Natale in Allegria”. Un appuntamento fisso della domenica che precede il giorno della Natività, che richiama ogni anno a Terre Roveresche tantissima gente anche da fuori regione per dar vita a questa podistica non competitiva che partendo dal municipio di Barchi attraversa Orciano e San Giorgio fino ad arrivare a Piagge.

Undici chilometri di festa e di solidarietà, perché la quota di iscrizione di 7 euro di ognuno dei partecipanti, rigorosamente vestiti con il costume di Babbo Natale, viene devoluta dagli organizzatori a Unicef, Avis, Ail, Omphalos e Urukundo, associazione, quest’ultima, che sostiene le popolazioni pigmee del Burundi.

A rendere particolarmente suggestiva questa corsa sui generis ha contribuito anche quest’anno la “Christmas Safety Sledge”: la slitta di Babbo Natale trainata da un cavallo (in questa occasione, Italia, una bellissima femmina di 8 anni), che ha scandito un’andatura agevole per tutti i “concorrenti”, precedendo il serpentone rosso e bianco, accolto lungo il percorso da tanti adulti e bambini festanti e anche da spettacoli di animazione preparati dalla quattro Pro Loco degli altrettanti municipi coinvolti. Insomma, un’allegria contagiosa quella dei Babbi Natale, che si sono simpaticamente prestati anche per selfie e foto di gruppo.

Al termine della loro fatica i partecipanti sono stati accolti a Piagge da un ricco ristoro, anch’esso dal sapore decisamente natalizio, con cioccolata calda, castagne, vin brulé, panettone, bruschette all’olio evo e birra agricola Oltremondo, preparato dai volontari delle Pro Loco, del Gruppo Sportivo Lubacaria Piagge e dall’Avis, che hanno collaborato con gli organizzatori dell’Asd ColleMar-athon Club. La manifestazione, patrocinata dal Comune di Terre Roveresche, oltre alla prova sugli 11 chilometri, ha proposto anche la corsa degli Elfi dedicata ai bambini e svoltasi a Piagge. Unanime l’apprezzamento dei partecipanti e dei numerosi spettatori che hanno atteso il passaggio dei Babbi Natale lungo la strada e nei centri storici attraversati dalla festosa carovana della kermesse che, come detto, ha anche un’importante finalità solidale, nello spirito che ha sempre contraddistinto i suoi organizzatori del ColleMar-athon Club.