Fossombrone, al Carnevale trionfano pure gli eccessi: 34enne aggredisce i carabinieri

Fossombrone (Pesaro e Urbino) 30 maggio 2023 - Al Carnevale di Fossombrone, hanno trionfato anche gli eccessi. Un arresto per resistenza al pubblico ufficiale e 12 giovani denunciati per ubriachezza molesta .

In occasione del “Trionfo del Carnevale”, la rievocazione storica rinascimentale svoltasi a Fossombrone dal 26 al 28 maggio, i carabinieri della Compagnia di Fano hanno infatti intensificato i controlli per assicurare il divertimento a tutti i presenti. E così nei pressi degli esercizi pubblici che sono rimasti aperti fino a tarda sera i carabinieri della Stazione di Fossombrone, con la collaborazione dei colleghi della Stazione di Colli al Metauro, nell'arco delle tre giornate hanno contestato sei irregolari per ubriachezza molesta e altrettante per atti contrari alla pubblica decenza , avendo sorpreso i responsabili ad urinare per le vie del centro storico.

Nella tarda serata di domenica, poi, nell'ultimo giorno degli eventi carnascialeschi, i militari hanno proceduto all'arresto di un 34enne per resistenza e violenza al pubblico ufficiale. Era circa la mezzanotte, infatti, quando un addetto della vigilanza privata ha segnalato al 112 di essere dovuto intervenire per sedare una lite tra ragazzi, all'interno di un bar.

Immediato è stato l'intervento dei carabinieri, che hanno intercettato a poca distanza da lì il giovane che poco prima aveva gravemente minacciato e aggredito altri giovani.In stato di evidente alterazione psico-fisica, benchè accompagnato in un luogo più appartato per garantirgli maggiore riservatezza durante l'identificazione, il 34enne ha aggredito i carabinieri nonostante il vano tentativo dei militari di calmarlo. Così sono scattatele manette ai suoi polsi. Questa mattina l'udienza di convalida. Il 34enne è stato sottoposto all'obbligo di firma nella Stazione dei carabinieri di Fossombrone.