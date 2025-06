Fermato finto pusher: la sua droga era zucchero. E tanti portoghesi tentano di scavalcare la rete

Hanno tentato per due volte di entrare ad Adriatic Sound Festival (foto) scavalcando la rete di cinta dell’aeroporto (lato Vallato) sperando di passare inosservati. E’ accaduto nella serata di venerdì ma sono stati subito individuati e bloccati. Impossibile sfuggire all’imponente macchina della sicurezza messa in piedi per garantire il regolare svolgimento delle due serate di festa e divertimento. Sono state impegnate tutte le forze dell’ordine con agenti in divisa e in borghese, cani antidroga e perfino un drone in volo per controllare l’area aeroportuale dall’alto. Le verifiche sono state eseguite non solo all’interno del Festival o nei punti di accesso, ma lungo tutto il perimetro dell’aeroporto con agenti della Vigilar che, a bordo di due quad, hanno percorso l’area avanti e indietro fino all’alba.

Nella giornata di venerdì le forze dell’ordine hanno denunciato un individuo per cocaina e fermato due persone con pasticche spacciate per droga, ma che in realtà contenevano glucosio e sono risultate negative al narcotest. Anche ieri sera massiccia la presenza delle forze dell’ordine, con la guardia di finanza e i cani antidroga fissi all’ingresso. Meticolose le perquisizioni di borse e anche personali. Non è mancato qualche eccesso nel consumo di alcol con due giovani, che nella serata di venerdì, sono stati aiutati dal personale della Croce Rossa fin quando non si sono ripresi. A un certo punto è scattato anche l’allarme sicurezza per una ragazza che dopo venti minuti non era ancora uscita dal bagno. Si era pensato a un malore, ma la poveretta in realtà non riusciva ad aprire la porta che si era bloccata, e nessuno sentiva le sue grida d’aiuto.

Anche dal punto della viabilità tutto ha funzionato per il meglio grazie anche all’impegno della polizia locale. "Un grande evento che Fano non ha mai avuto, – ribadiscono il sindaco Luca Serfilippi e l’assessore ai Grandi Eventi Alberto Santorelli – che la maggior parte della popolazione sta apprezzando e che ha riempito gli alberghi di Fano, Marotta, Senigallia e Pesaro". Riconoscimenti stanno arrivando da tutto il mondo, fanno sapere gli organizzatori, ieri c’era a Fano perfino il fondatore del Nameless Festival che si svolge a Como e che si è congratulato con l’ammistrazione comunale.

an. mar.