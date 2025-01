Inaugurato il Pala Campus: "Qua nascono i campioni"

Cerimonia in grande stile e con molti ospiti, ieri a San Lorenzo in Campo, per l’inaugurazione del ‘Pala Campus’, la maxi palestra costruita in via Nenni, vicino alla scuola secondaria di primo grado e al nido. Un impianto che ha una superficie di 900 metri quadrati, con tribune ritraibili (che all’occorrenza possono essere spostate per garantire maggiore spazio attorno al perimetro di gioco), dotato di un fotovoltaico da 20 kilowatt per l’elettricità e di un solare termico per l’acqua calda che, insieme, garantiscono un abbattimento dei costi sulle bollette rispetto a un’analoga struttura priva di questi dispositivi di oltre il 60%.

Davanti a tanti cittadini, accanto al sindaco Davide Dellonti e alla sua amministrazione, c’erano il vescovo Andrea Andreozzi; il governatore Francesco Acquaroli; l’onorevole Antonio Baldelli; l’assessore regionale alle infrastrutture Francesco Baldelli; il consigliere regionale Nicola Baiocchi; il viceprefetto Antonio Angeloni; il presidente del Coni Marche Fabio Luna; la dirigente scolastica Chiara Fiorucci; i sindaci dei comuni vicini; e il parroco don Luca Santini. Presenti, inoltre, Riccardo Battisti dell’Ente Bilaterale Artigianato delle Marche, che ha fatto una donazione di 40mila euro con cui sono state acquistate delle attrezzature sportive in ricordo di Mattia Luconi (c’erano la mamma Silvia e il babbo Tiziano); l’alunno della scuola ‘media’ Filippo Muniz Pomponio che ha vinto il contest indetto dal Comune per la creazione del logo che campeggia in una facciata dell’impianto; le ragazze dell’Asd Laurentina Volley che nella scorsa stagione hanno conquistato la promozione in serie ‘D’; e Michela Svarca, campionessa italiana di boxe nella categoria 57 kg.

"Due esempi, tutti al femminile, la nostra squadra di pallavolo e la nostra campionessa di pugilato, ha detto Dellonti – dell’eccellenza sportiva di questo territorio". Il primo cittadino ha aggiunto: "Sono decenni che si discuteva della nuova palestra. Della sue dimensioni, della localizzazione, ma nessun fatto concreto. Solo tante parole. Poi la svolta, nel 2015, quando l’allora assessore Ernesto Tiberini si adoperò per reperire un progetto in poche settimane, da presentare al Bando del Miur sull’edilizia scolastica". E proprio da quel bando arrivò 1milione di euro, che aggiunto ai 700mila messi dal Comune hanno consentito di realizzare il ‘Pala Campus’, i cui lavori iniziarono nel 2020.

"E’ un momento importante per questa comunità, che trova una struttura che aiuta a crescere, in cui si può fare socializzazione e rappresenta anche un luogo di protezione civile", ha detto il governatore Acquaroli, mentre l’onorevole Baldelli ha rimarcato: "Opere come questa, unita all’impegno della giunta regionale, fanno guardare con ottimismo al futuro della Valcesano, per troppo tempo rimasta abbandonata a se stessa".