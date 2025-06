Altro rogo in via IV Novembre a Fano. Il sospetto: attrito tra vicini

Fano, 10 giugno 2025 – Ancora un incendio in via IV Novembre: fiamme in uno scantinato al civico 155 e non si esclude il dolo dovuto a tensioni tra vicini. A poco più di due settimane di distanza da un precedente analogo, intorno alle 16 di ieri è divampato un incendio all’interno di uno scantinato situato al civico 155.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco e una pattuglia del Commissariato di Fano. I soccorritori hanno domato le fiamme ed evitato il propagarsi del rogo. L’episodio ricorda l’incendio analogo avvenuto il 27 maggio nello stesso stabile, un dettaglio che ha immediatamente acceso l’attenzione degli inquirenti. Non si escludono motivi legati a tensioni di vicinato, anche se le indagini sono ancora in corso per chiarire le cause dell’accaduto. Fortunatamente, non si registrano feriti e lo stabile è stato dichiarato agibile, ma l’allarme resta alto. Gli accertamenti proseguiranno nelle prossime ore per verificare eventuali collegamenti tra i due episodi. Il mese scorso l’incendio divampato nel seminterrato aveva costretto una famiglia a evacuare la propria abitazione.

Le fiamme erano partite intorno alle 15.45 da uno scantinato adibito a deposito di materiale edile e si erano propagate rapidamente, interessando vernici, solventi e arredi e generando un denso fumo che ha invaso anche i piani superiori della piccola palazzina.