Sant’Orso, segnalazione dei residenti fa ritrovare subito un'auto rubata

Fano, 19 giugno 2025 – È stata ritrovata nel quartiere di Sant'Orso una delle due auto rubate nei giorni scorsi tra le zone di Sant'Orso e Flaminio. Si tratta di una Fiat Panda, riconsegnata al proprietario legittimo dopo le formalità di rito. Fondamentale , in questo caso, è stata la segnalazione tempestiva di alcuni cittadini al referente dei Consigli di Quartiere , che ha consentito un rapido intervento. Decisiva anche la collaborazione della Polizia Locale, impegnata nel fornire le immagini utili attraverso il sistema di videosorveglianza. " La sinergia tra cittadini, referenti di quartiere, Polizia Locale e forze dell'ordine sta dimostrando la sua efficacia - ha dichiarato il sindaco Luca Serfilippi - . L'istituzione del vigile di quartiere comincia a dare risultati concreti : la presenza di una figura in divisa sul territorio rafforza la fiducia, incoraggiando le segnalazioni e migliora il controllo di prossimità. È un primo passo importante verso un modello di sicurezza urbana partecipazione". Un altro elemento positivo è l'aumento delle segnalazioni pervenute attraverso la mail dedicata alla sicurezza urbana, che si è rivelata uno strumento efficace di collegamento tra i residenti, la Polizia Locale e le altre forze dell'ordine. "Il ritrovamento della vettura a Sant'Orso è un segnale incoraggiante - ha aggiunto il delegato alla Sicurezza Stefano Pollegioni -. I referenti del quartiere sono costantemente in contatto con gli uffici comunali e le forze dell'ordine, valutano ogni segnalazione e, dove necessario, attivano gli interventi. È una rete che sta funzionando e che intendiamo rafforzare. Naturalmente non ci fermiamo: stiamo lavorando anche sul potenziamento della rete di videosorveglianza e su ulteriori iniziative per aumentare la sicurezza in tutta la città."