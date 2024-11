Sapori e aromi d’autunno ora anche ’pret à porter’

di Silvano Clappis

"Sapori e aromi d’autunno", ovvero il salotto del gusto per gli amanti dei prodotti tipici locali, è una garanzia. Non a caso è giunto alla sua 36ª edizione, nonostante le tante difficoltà che nel corso della sua lunga vita ha attraversato, come ha ricordato Giorgio Sorcinelli, direttore della manifestazione: "Il nostro è l’unico evento del territorio che unisce cibo, cultura e buone pratiche a tavola ad una grande attenzione per l’economia del comparto gastronomico, uno dei più importanti delle Marche. Sapori e aromi d’autunno si rivolge non solo al grande pubblico, al quale consiglia regole per una sana alimentazione e per consumi consapevoli, ma mette in rete produttori e commercianti e mantiene viva l’attenzione all’economia dell’agroalimentare. Motivo, quest’ultimo, per cui si è fortemente voluto costruire la collaborazione con Confcommercio Marche Nord".

L’appuntamento è per le domeniche 17 e 24 novembre dalle 9 alle 20 al Codma, con una serie di iniziative e collaborazioni: dal Premio Marche Nostre alla "spesa in campagna" della Cia, dalla camminata "Gusto e cuore", alla pedalata, dalla "bruschetta in festa", al "mondo olfattivo tra terra e mare", dal "crostino con tartufo nero di Acqualagna, al castagnolo col farro, dall’anteprima promozionale del Baccalà fest 2025, all’aperitivo d’autunno con caldarroste della Via della Seta. Ci sarà anche un punto informativo sulla nutrizione a cura del personale sanitario dell’Ast; il pomeriggio dialettale a cura del gruppo ’De-tra-vers’ e la 36ª mostra micologica regionale, unica nelle Marche. E ci sarà pure la presentazione (domenica 17 alle 17.45) di un ’logo olfattivo’, un profumo d’ambiente che condensa tutte le essenze della stagione autunnale: funghi, tartufo, castagne, erba bagnata, olio, vino.

"Un mix di appuntamenti che da soli valgono decine di manifestazioni" ha detto Sorcinelli, mentre il sindaco Serfilippi ha assicurato che il Comune non rinuncerà a supportare Sapori e Aromi, e altrettanto farà la Bcc Fano che per bocca del vicepresidente Luciano Radici ha ricordato come gli utili vanno a beneficio del territorio e come occorra avvicinare i giovani per far crescere la manifestazione. Gli assessori Santorelli e Maghernino hanno messo in evidenza il rapporto con l’entroterra, il primo, e con l’infanzia, il secondo. Per Amerigo Varotti di Confcommercio, "Sapori e Aromi interagisce con altri eventi importanti come il BaccalàFest, L’Oro delle Marche, il concorso regionale degli oli extravergini di oliva giunto alla 25ª edizione e con l’Itinerario della Bellezza". L’organizzatore Francesco Fragomeno ha sollecitato la Regione ad aiutare questa kermesse.