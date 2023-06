Spiaggia di Sassonia a Fano: una strana schiuma ha invaso il bagnasciuga

Fano (Pesaro), 25 giugno 2023 – Spiagge invase da grosse bolle di schiuma bianca: un singolare fenomeno che si è registrato ieri, sabato 24 giugno, lungo il litorale di Sassonia di Fano.

La densa schiuma biancastra ha provocato non pochi timori tra i bagnanti, molti dei quali hanno evitato di fare il bagno nel timore si trattasse di sostanze chimiche di scarico.

4 foto Spiagge invase da grosse bolle di schiuma bianca: un singolare fenomeno, ma il biologo marino rassicura che si tratta di un fenomeno naturale

Corrado Piccinetti, noto biologo marino fanese, ha però rassicurato che si tratta di un fenomeno naturale, legato alle frequenti piogge delle scorse settimane, che hanno ingrossato fiumi e torrenti, con il conseguente livello abnorme di sversamento in mare di acqua dolce. “La schiuma – osserva Piccinetti – come in altre situazioni passate, è stata provocata dalla rottura di cellule di organismi del fitoplancton, che si sono sviluppate in numero elevato per gli apporti di sali minerali con le acque dolci”.

Dunque non ci sarebbe pericolo e, soprattutto, ha aggiunto Piccinetti: “Il fenomeno dovrebbe sparire in pochi giorni”. Oggi la situazione è difatti migliorata, complice il vento, e la schiuma è diminuita di molto.