Dal mare al centro: ‘Summer Bus’ per i turisti e le famiglie a Fermo

Fermo, 18 aprile 2024 – Un servizio di accoglienza per i turisti, per prenderli al mare e portarli a conoscere la storia e la cultura della città. Finora il comune di Fermo si è avvalso della collaborazione della Steat per offrire un servizio di trasporto dalla costa, dai campeggi, dalle strutture turistiche verso la città, un’attività molto gradita tarata su eventi, sul mercatino del giovedì o sulla notte bianca estiva.

Da quest’anno il comune ha deciso di potenziare e di rendere strutturale il Summer Bus, partecipando al bando della Regione Marche che ha messo a disposizione in totale i progetti di mobilità turistica ben un milione di euro.

Fermo ha messo sul tavolo un investimento di ventimila euro, per le due annualità, il 2024 e il 2025, chiedendo un finanziamento di 25mila euro per anno, proprio "per incrementare il numero delle giornate coperte dal servizio in relazione all’aumentato flusso di turisti e alla luce della domanda crescente relativa ai servizi di trasporto collettivo rivolti agli ospiti delle strutture ricettive della costa che desiderano accedere e fruire in totale relax e tranquillità del patrimonio storico-artistico della città, perlopiù concentrato nel centro storico in particolar modo nei periodi di maggiore frequentazione e presenza di visitatori rappresentati dai mesi estivi di luglio e agosto", si legge nel provvedimento approvato dalla Giunta comunale.

Si prevedono un totale di 23 giornate dei mesi di luglio, agosto e settembre di ciascun anno durante i quali la programmazione estiva raggiunge il suo picco in termini di eventi e attività proposte. Il servizio è impostato secondo due linee coperte da mezzi conformi ai requisiti di accessibilità da parte di utenti disabili: una che raggiunge le strutture ricettive nord della costa (Lido Tre Archi, Lido San Tommaso, Casabianca e Lido di Fermo), l’altra che collega la zona sud (Santa Maria a Mare, Marina Palmense, Località San Biagio). Le corse si susseguono a partire dalle 17.30 e fino a mezzanotte, con l’obiettivo di intercettare i turisti e le famiglie in particolare che desiderano accedere e fruire del patrimonio storico-artistico presente nel centro storico di Fermo.

Sottolinea l’assessore al turismo, Annalisa Cerretani: "L’area costiera del territorio fermano è caratterizzata nel periodo estivo da un movimento turistico importante, grazie soprattutto al turismo marittimo. Gli arrivi turistici nel Comune di Fermo per l’anno 2022 sono stati quasi 80 mila, l’anno scorso è andato anche meglio, il numero di turisti che pernottano nelle strutture ricettive ogni 100 abitanti, è stato di 220,5. D’altro canto il Comune di Fermo può vantare un’offerta museale e culturale concentrata prevalentemente nel suo centro storico ricca e variegata con oltre 13 punti di interesse ogni 100 mila abitanti rispetto ad una media italiana di 7,2, dunque un servizio di collegamento strutturato e ben pubblicizzato da offrire ai turisti è qualcosa che qualifica ancora di più la nostra offerta". Il bando è scaduto i primi di aprile, si attende una risposta dalla Regione, per un abbraccio tra la costa e il cuore di una città che vuole vivere di turismo.