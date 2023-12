Addio all’ultimo distributore. Ora il pieno si fa solo fuori

"Un agglomerato di circa 6mila abitanti dove fino a qualche anno fa, c’erano ben 4 distributori di carburante e dove, con la chiusura dell’ultimo ancora attivo, non ce ne è rimasto neanche uno: basterebbe questo a dare il segno di come, venendo meno i servizi, una comunità è destinata a impoverirsi sempre di più" è solo uno dei commenti che, in questi giorni, stanno tenendo banco in città in seguito alla cessazione dell’attività dell’ultima stazione di carburante ancora operativa nel capoluogo cittadino. Già da diversi giorni, il diesel risultava esaurito e, negli ultimi giorni, i cittadini hanno sperimentato a proprie spese che anche fare benzina non è più possibile. Una chiusura annunciata, secondo clienti abituali della stazione di carburante situata appena fuori dall’abitato e funzionale al centro città e dove non compare alcun cartello per avvertire e informare l’utenza della cessazione del servizio. Una scelta imprenditoriale che va comunque rispettata, così come vanno rispettate le motivazioni che hanno portato a una decisione di sicuro non facile, ma resta il fatto che i residenti nel capoluogo, adesso, per fare rifornimento devono spostarsi a Casette d’Ete, a Luce o a Bivio Cascinare.

m. c.