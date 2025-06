Aiuto alle persone sole. Ora c’è ’Il Filo di Bet, suscitare prossimità’

Presentato ufficialmente il progetto "Il Filo di Bet, suscitare prossimità" a Monte Urano, curato dalla cooperativa sociale Bet, destinato a bambini, giovani e adulti, italiani e stranieri, che vivono una condizione di solitudine, che necessitano accoglienza, accompagnamento e relazioni significative. Un filo rosso ad unire tutti i presenti, insieme alla musica e alla voglia di condividere l’avvio di questa realtà. A presentarne le finalità la presidente Rita Pimpinicchi. "Il grazie oggi va a tutti coloro hanno collaborato con noi in ogni sua forma, dalle istituzioni agli operatori. Abbiamo l’obiettivo di favorire lo scambio intergenerazionale, promuovere la cura del bene comune, curando il contesto sociale e costruendo relazioni di prossimità. Questo con alla base quattro azioni. Potenziare il centro Ti ascolto dedicato alle persone e attivo tre giorni a settimana, creare laboratori intergenerazionali dal lunedì al venerdì, attivare il Taxi sociale grazie anche alla collaborazione con il comune e creare l’unità di prossimità con operatori che raccolgono criticità in strada, dalla tratta fino al disagio giovanile. Il tutto con operatori professionali, supporto psicologico, legale e non solo, pensando ad allargare la prospettiva in futuro". Presente il sindaco di Monte Urano Andrea Leoni, insieme agli assessori Letizia Zaccari ed Eleonora Ferracuti, in rappresentanza anche della Provincia di Fermo. "Abbiamo sostenuto fin da subito il progetto – sottolinea Leoni – ci appoggeremo su questi servizi e abbiamo trovato un appoggio importante con il taxi sociale cui stavamo lavorando come amministrazione". Il saluto anche del sindaco di Fermo Paolo Calcinaro: "Questi progetti sono l’unica possibilità per farci sentire parte di un mondo. La testimonianza che la comunità è presente, c’è ed è parte di una rete". Perfettamente il linea il pensiero di Maria Lina Vitturini, presidente commissione regionale Pari Opportunità. "I complimenti al progetto anche da parte del presidente Acquaroli. Ci auguriamo di aiutarvi a crescere ancora".