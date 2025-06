Amir Golzadeh si unisce alla Yuasa Battery Grottazzolina: talento iraniano nel campionato italiano

Proprio nell’edizione di ieri parlavamo che all’appello del nuovo roster della Yuasa Battery Grottazzolina mancavano due soli elementi: un centrale e un vice Petkovic. Puntualmente proprio la casella del secondo opposto è stata occupata dall’arrivo di Amir Golzadeh, iraniano classe 2003 per 205 centimetri. "Non sono giorni facili questi per l’Iran – racconta Amir - per il momento stiamo tutti bene e l’auspicio è chiaramente quello di poter tornare quanto prima a parlare di altro". Educazione importante per lui con due genitori insegnanti universitari: "Sono onorato di poter vivere l’opportunità di misurarmi con i migliori nel campionato più bello del mondo, onestamente la chiamata di Grottazzolina mi ha emozionato. Sono felice, perché sto raggiungendo i miei obiettivi. La scorsa stagione, aldilà della rimonta incredibile del girone di ritorno, ha dimostrato che il club è molto bravo a lavorare sui giovani, per cui per me questa sarà una grande occasione di crescita". Grottazzolina per lui arriva dopo le esperienze in patria e quella slovena dello scorso anno a Ljubljana, vincendo campionato e Coppa di Slovenia, oltre al campionato Mevza, riservato alle migliori formazioni di diversi paesi dell’Europa centrale, giocando anche Champions League e Copopa Cev. Giovane ma con esperienza europea dunque e in nazionale: bronzo mondiale under 19 nel 2021, oro al campionato asiatico Under 20 nel 2023 e in under 21 anche un successo in Coppa del Mondo contro l’Italia. In nazionale maggiore di recente, il tecnico azzurro Roberto Piazza , lo ha inserito nella lista dei 30 convocabili in vista della Vnl, tuttora in corso.

"In campo i miei amici e compagni di squadra mi ripetono sempre che la mia abilità principale è "distruggere" la palla e la squadra avversaria (sorride, ndr). Ma fuori dalla pallavolo non sono un distruttore, posso dirlo. Anzi, mi piace molto viaggiare e scoprire nuovi posti e città, mi piace immergermi nella natura, guidare la mia auto e ripararla. Sono un appassionato di auto, ho studiato matematica e meccanica e mi piacciono molto". Nelle Marche troverà a Civitanova, sponda Lube il suo compagno di nazionale Poriya Hossein Khanzadeh, sicuramente un riferimento importante per una più rapida integrazione. "Ci aspetta un campionato difficile e di livello altissimo, ma sono certo che tutti insieme potremo divertirci e fare bene. Personalmente voglio fare del mio meglio per la squadra e la gente di Grottazzolina, portando sorrisi e gioie, e festeggiando insieme il nostro obiettivo".