Tre atleti della Yuasa Battery Grottazzolina convocati per le Universiadi

Proprio nella giornata in cui le Marche del Volley festeggiano tutte le squadre protagoniste di un’annata vincente al PalaPromoteo, con la M&G Scuola Pallavolo grande protagonista, arrivano altre grandi soddisfazioni in casa Yuasa Battery Grottazzolina. Il commissario tecnico della Nazionale Italiana Maschile che si sta preparando per le Universiadi ha convocato ben tre atleti della Yuasa, tra recente passato e prossimo futuro, per uno stage in programma da oggi fino al prossimo 23 giugno, in preparazione proprio della massima competizione di categoria. Il coach Vincenzo Fanizza ha scelto di portare con sé lo schiacciatore Giulio Magalini e il centrale Marco Pellacani, appena arrivati alla Yuasa dopo lo scudetto conquistato con l’Itas Trentino e pronti per essere protagonisti nella stagione che a breve andrà ad iniziare. Inoltre convocazione anche per Francesco Comparoni, centrale che nel prossimo anno sarà a Piacenza ma tra i grandi protagonisti con la maglia della Yuasa Battery della salvezza appena raggiunta, conquistandosi anche l’ingresso nei trenta del gruppo azzurro di Ferdinando de Giorgi. Ecco per loro tre la grande avventura con la nazionale delle Universiadi a partire da oggi nel raduno di Camigliatello Silano. Facile pensare che, alla luce del loro valore, saranno con ogni probabilità grandi protagonisti di una spedizione agguerrita e dal tasso tecnico molto alto. Notizia che sicuramente ha inorgoglito l’intero ambiente della Yuasa Battery Grottazzolina, come conferma il presidente Rossano Romiti ormai abituato a questi importantissimi riconoscimenti nel mondo della M&G Scuola Pallavolo. "Grande soddisfazione per noi alla luce di queste convocazione per le Universiadi. Oltre a Francesco Comparoni che era con noi lo scorso anno e che ha contribuito con la sua crescita esponenziale al traguardo della salvezza in Superlega, sono stati convocati altri due ragazzi appena arrivati nel nostro roster come Marco Pellacani e Giulio Magalini, entrambi provenienti da Trento. Li abbiamo fortemente voluti con noi perché hanno un profilo giovane ma con esperienza in Superlega. Si andranno ad integrare benissimo nel nostro organico con l’obiettivo della permanenza in Superlega. Da parte mia e della società, a tutti e tre, un grande in bocca al lupo per vivere nel miglior modo possibile questa esperienza alle Universiadi, magari ottenendo anche un grande successo".