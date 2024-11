Arriva il Palio dei Comuni. Sarà ’Click bait’ a correre

Sarà Click Bait, fresco vincitore del campionato europeo a Cesena, a rappresentare i colori della città di Porto Sant’Elpidio per il Palio dei Comuni di Montegiorgio, che si terrà domenica pomeriggio all’ippodromo San Paolo. Alla guida il pluricampione Alessandro Gocciadoro, che vorrà ricondurre Porto Sant’Elpidio alla vittoria dopo i trionfi del 1992 con Merlengo Dra e del 2011 con Linda di Casei. La passione per il trotto ha sempre contraddistinto i cittadini, ma nell’ultimo anno grazie alla nascita dell’associazione ’Febbre da Cavallo’, l’entusiasmo è cresciuto tornando ai vecchi fasti del passato e aprendo le porte anche alle nuove generazioni. Sono oltre 250, infatti, i sostenitori che in una sorta di azionariato popolare hanno contribuito a far crescere questa realtà. Il presidente Roberto Mignani insieme a Sandro Cardarelli e Giuliano Orsili sono stati accolti in comune dal sindaco Massimiliano Ciarpella e dall’assessore allo sport Enzo Farina, insieme alla responsabile dell’organizzazione del Palio, Antonella Folchi Vici.

"Il Palio dei Comuni è una delle manifestazioni più conosciute del nostro territorio ed abbraccia la passione di tanta gente – apre il sindaco – partecipiamo con entusiasmo e aspettiamo tutti alla cena della giubba di domani sera, sperando sia propiziatoria di un ottimo risultato". L’assessore allo sport Enzo Farina sottolinea il lavoro del comitato per il palio: "Ringrazio il presidente e tutti i collaboratori per la passione e l’impegno che da mesi hanno dedicato alla preparazione di questa manifestazione".

Nadir Tomassetti