Arriva la sperimentazione IT-Alert

Arriva anche nelle Marche la sperimentazione di IT-Alert, il nuovo sistema pubblico di allertamento tramite sms. Martedì 12 settembre, alle ore 12 tutti i telefoni cellulari nel territorio regionale squilleranno contemporaneamente con un suono diverso rispetto a quello delle normali notifiche e riceveranno un ’messaggio di prova’. Il servizio IT-Alert può essere attivato per informare i cittadini in caso di gravi emergenze imminenti o in corso. Non è necessario iscriversi né scaricare alcuna applicazione. È molto importante che i cittadini siano informati di questa iniziativa voluta dalle istituzioni europee e intrapresa dal Dipartimento di Protezione civile nazionale. Quindi il 12 settembre tutti coloro che avranno il cellulare acceso riceveranno il messaggio di test. Non c’è nulla da temere e non si dovrà fare niente, tranne leggere il messaggio. Lo squillo infatti continuerà fino all’apertura del messaggio che conterrà l’avviso del test in atto e l’invito ad andare sul sito https:urlsand.esvalabs.com. Una volta chiusa questa prima fase di prova, nel 2024, IT-alert diventerà operativo sul territorio nazionale e si attiverà in casi di competenza del Servizio nazionale di protezione civile. I messaggi arriveranno automaticamente.