‘Assist all’inclusione’, il torneo di basket vuole lanciare un messaggio

Al palazzetto dello sport è stato segnato un punto a favore dell’appartenenza e dell’amicizia, grazie al torneo di basket itinerante ‘Assist all’inclusione’, promosso dalla Sutor Basket in collaborazione con il Csi e l’associazione Anthropos. Protagonisti in campo, sono stati i ragazzi normodotati e i ragazzi con sindrome di Down. Hanno partecipato le società: ‘Sutor Basket Montegranaro’, ‘Virtus Basket Civitanova’, ‘Anthropos Basket’, ‘Il Ponte Morrovalle Basket’, ‘Fochi Pollenza Basket’ e ‘Nuova Petritoli Basket’, tutte strette nell’intento di lanciare un messaggio di vera inclusione, fatta di complicità e forza condivisa.

Seppur di competizione si sia trattato infatti, ciò che ha scaldato cuori e passione, è stato l’autentico sentimento di inclusione, quella vera che vede trionfare amicizia, rispetto delle regole e gioco di squadra. Tra i presenti alla premiazione delle squadre, il sindaco Luca Pezzani e il presidente provinciale Csi Gaetano Sirocchi. "Felici di aver accolto la manifestazione che promuove inclusione e aggregazione – commenta Pezzani – per la quale ringrazio i promotori". "Crediamo fortemente nello sport come linguaggio universale e potente strumento di inclusione – dicono gli organizzatori – capace di combatte ogni forma di discriminazione".